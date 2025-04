Enorme rode plek bij PSV’er Noa Lang zorgt voor discussie: 'Is dat nu slim?'

PSV stelde teleur in de topper tegen Ajax. In Eindhoven werd het 2-0 voor de Amsterdammers, terwijl er juist veel werd verwacht van de grote namen bij PSV. Eén van de spelers die had moeten opstaan, was Noa Lang, maar hij kon het verschil niet maken. Was hij wellicht afgeleid?

Uiteraard komt de wedstrijd uitgebreid aan bod in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast, waarin voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As hun licht laten schijnen op het sportweekend.

Geen overtuiging bij PSV

“Tactisch stond Ajax gewoon heel sterk”, begint Hoog. “Ze hadden de hele wedstrijd de controle. Jordan Henderson was echt goed op het middenveld. En bij PSV? Daar was het gewoon niet overtuigend. Van sommige spelers verwacht je zoveel meer, maar er kwam niks uit.”

Van As vraagt zich nog af of de recente tuberculose-besmetting binnen de club misschien invloed heeft gehad. “Zouden ze daar onrustig van zijn geworden?” Hoog denkt van niet: “Nee, dat denk ik niet. Het was maar één geval en de rest is allemaal gecheckt. Zo besmettelijk is het nou ook weer niet. Volgens mij was vooral de buitenwereld daar onrustig over.”

Wat PSV nu rest, is vechten voor de tweede plek. “Ze willen natuurlijk gewoon Champions League spelen", zegt Van As.

Behoorlijke tatoeage van Lang

Dan komt een ander opvallend onderwerp ter sprake: een toevoeging op het lichaam van Noa Lang. Hoog brengt het ter sprake: “Heb je zijn nieuwe tattoo gezien?” Van As knikt: “Ja, hij is… groot. En heel rood eromheen? Best heftig. Een onrustig huidje.”

Hoog lacht: “Ja, logisch. Wat een ding joh.” Van As: “Ik ben geen expert." “Bij een kleine heb je al een rode huid, laat staan bij zo’n gigantische”, verklaart Hoog.

De timing van de tattoo roept ook vragen op. Van As: “Hij heeft ‘m afgelopen week laten zetten toch? Is dat nou slim, zo vlak voor een topper? Misschien heb je er nog last van. Je huid is toch gevoelig?”

Hoog denkt dat het geen invloed heeft gehad op zijn spel. “Nee, daar heb je met voetballen toch geen last van? Hooguit de afleiding, want je zit echt wel een tijdje in die stoel.” Van As grapt: “Misschien heeft hij een stijve nek gekregen. Of stijve schouderbladen?”

Beluister nu de podcast

Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag in de Sportnieuws.nl-podcast de belangrijkste gebeurtenissen uit de afgelopen week.