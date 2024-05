'Er ontstaat licht aan het einde van de tunnel': Vitesse krijgt dubbel goed nieuws op vrijdag

De redding van Vitesse lijkt een stapje dichterbij. Vrijdagavond werd duidelijk dat de noodlijdende club de banden met de Russische eigenaar Valeri Oyf eindelijk kan verbreken. De licentiecommissie van de KNVB heeft besloten dat de aandelen van Oyf tijdelijk mogen worden overgedragen aan de stichting 'Vitesse voor Altijd'. Later ging ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat akkoord.

En dat is enorm goed nieuws voor de Arnhemse club, want zo kan de club de aandelen verkopen aan een nieuwe investeerder. Wie dat wordt is nog niet duidelijk, maar op deze manier kan Vitesse zichzelf verlossen van de Russische banden. Dat is volgens De Gelderlander weer belangrijk om de relatie met de ING Bank en BDO, de huisaccountant, te herstellen.

Die relatie was namelijk niet goed vanwege de aanwezigheid van Oyf. Hij had nauwe banden met Roman Abramovich, die jarenlang de eigenaar was van Chelsea. Abramovich staat op de internationale sanctielijst sinds de Russische invasie in Oekraïne. Hij zou via Oyf en allerlei omwegen miljoenen hebben gepompt in de club uit Arnhem. De betrokkenheid van Abramovich zorgt ervoor dat bank ING geen zaken meer wil doen met Vitesse en dus kan de club geen rekening openen. Daar lijkt nu verandering in te komen

Geen besluit over vergunning

Het is nog niet duidelijk of Vitesse ook een voetbalvergunning krijgt van de licentiecommissie. Dat wordt volgende week besloten en dat is goed nieuws voor Vitesse, dat zo meer tijd heeft, De club is nog altijd op zoek naar een geldschieter die Vitesse verder kan helpen. Een van de namen die genoemd wordt is die van Maasbert Schouten. Hij hielp Vitesse al eens eerder, al zijn er ook nog andere mogelijkheden voor de Arnhemmers.

De kans dat Vitesse, dat onder meer vanwege een forse puntenvermindering degradeerde, volgend seizoen gewoon in de Keuken Kampioen Divisie speelt is weer een stuk groter geworden. John van den Brom wordt deze zomer de nieuwe trainer. Hij gaf ook het startschot voor een crowdfunding om zoveel mogelijk geld op te halen voor Vitesse.

ℹ️ Meer positief nieuws: Vitesse krijgt positief bericht van BTI — Vitesse (@MijnVitesse) May 17, 2024

'Zeer positief'

"Het is een buitengewoon goede dag vandaag, voor iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt", reageerde algemeen directeur ad-interim Edwin Reijntjes. "Met dit bericht kunnen we de aandelen overdragen. Dat is een absolute noodzaak om überhaupt de licentie te kunnen behouden. Stap voor stap komen we dichterbij ons doel. Dat is zeer positief."

Reijntjes had eerder op vrijdag nog een boodschap voor de Vitessenaren: "Er lijkt licht aan het einde van de tunnel te ontstaan en dat komt ook door jullie onvoorwaardelijke steun! Voor Geel-Zwart."