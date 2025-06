Eredivisie-cultheld neemt aangrijpend besluit: 'Mijn vrouw heeft daar moeite mee'

Lex Immers verhuisde vorig jaar met zijn gezin naar Spanje. Het avontuur verliep alleen anders dan gehoopt. De oud-voetballer keert samen met zijn vrouw en kinderen weer terug naar Den Haag.

Als het aan Immers had gelegen, was hij blijven wonen in zijn huis nabij Málaga, waar hij ruim een jaar geleden introk. Maar omdat zijn vrouw Kelly zich niet meer gelukkig voelde in Spanje, besloot het gezin terug te keren naar Den Haag. Tegenover het AD lichtte de oud-speler van onder meer Feyenoord het besluit verder toe.

"Mijn vrouw mist gewoon de dingen die ze hier in Nederland wel heeft. Het stadse, mensen die op visite komen, dat soort dingen. Als zij zich zo voelt, leg ik mij daar heel snel bij neer. We zijn als gezin met z’n vijven en als iemand dan niet gelukkig is moet je keuzes maken."

Anders

Het afgelopen jaar merkten Immers, zijn vrouw en kinderen dat het leven in Spanje nogal anders is dan het leven in Den Haag, hun vertrouwde omgeving. "Het weer is natuurlijk heerlijk, maar het is niet zo dat je eventjes op je fiets bij iemand langs rijd. Daarnaast is de taal ook lastig. Zelf kan ik mij nu redelijk verstaanbaar maken in het Spaans, maar mijn vrouw heeft daar wat meer moeite mee."

Padel

De cultheld zat zelf wel op zijn plek in Zuid-Europa. Hij richtte zelfs een padelschool op en behaalde de benodigde diploma’s om les te mogen geven in de sport. Dit heeft hij daar uiteindelijk niet voor niets gedaan, want hij wil ermee doorgaan. "Dat ga ik gewoon doorzetten in Nederland. Ik ga binnenkort maar eens kijken of ik samenwerkingen gaan aangaan met padelbanen om daar les te gaan geven. Dat komt wel goed."

Maar waar Lex, mede dankzij padel, prima op zijn plek zat, was dat dus niet het geval voor zijn vrouw. "Mijn vrouw deed er de eerste acht maanden vrij weinig. Dan ga je jezelf ook eenzaam en alleen voelen.

Tranquillo

Immers geeft daarbij ook aan dat hij zeker wat dingen gaat missen aan zijn leven in Spanje. "In Nederland lijkt het wel alsof iedereen steeds te laat is, waardoor ze gehaast autorijden bijvoorbeeld. Daar is dat heel anders. Iedereen rijdt op zijn gemakje, of tranquillo zoals ze het daar noemen."

Te koop

De villa van de familie Immers in het dorpje Alhaurín de la Torre staat inmiddels te koop voor een bedrag rond de 800.000 euro.