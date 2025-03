Cultheld PSV doet bijzondere onthulling rond 'emotioneel duel' met Ajax

Veel Eindhovenaren bestempelen het kampioenschap van PSV in 2018 als hét hoogtepunt van de afgelopen twintig jaar. Het rechtstreekse duel tegen Ajax was spektakel zoals je dat maar zelden ziet in een kampioensduel. Nicolas Isimat-Mirin was één van de hoofdrolspelers, maar hoe kijkt de voormalig gangmaker jaren later terug op die memorabele dag waarop de landstitel werd veroverd?

Voor de kampioenswedstrijd tussen PSV en Ajax moeten we terug naar 15 april 2018, een dag die voor altijd is blijven hangen in de harten van PSV-supporters. Op die zonnige middag stonden de Eindhovenaren op het punt geschiedenis te schrijven: kampioen worden tegen de grote rivaal. "Dé wedstrijd van het jaar... En dan ook nog een rechtstreeks duel om het kampioenschap. Het was zó speciaal, onbeschrijfelijk", blikt Isimat-Mirin terug in gesprek met Sportnieuws.nl.

Gouden kroon voor PSV

Met nog vier wedstrijden te gaan en een voorsprong van zeven punten, leek de landstitel al binnen handbereik. Toch moest PSV eerst nog zien af te rekenen met achtervolger Ajax. Alles stond op het spel: de titel, trots en rivaliteit. Ajax had één doel: PSV mocht onder geen beding het kampioenschap veiligstellen tegen hen. Voor PSV lonkte juist de ultieme kans om hun seizoen tegen Ajax te bekronen met goud.

Terwijl de Ajax-selectie met sterren als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech de druk op de benen had staan, straalde PSV iets anders uit: vertrouwen en onoverwinnelijkheid. Isimat-Mirin omschrijft het treffend: "We wisten dat we moesten winnen, maar we maakten juist lol op het veld. We waren opvallend ontspannen. Het was dé wedstrijd van het jaar, maar we wisten dat we gewoon lekker moesten voetballen en dat deden we."

Herinneringen aan PSV - Ajax in 2018

De Franse verdediger, tegenwoordig actief bij het Griekse GS Kallithea, herinnert zich als eerste dat hij die dag met een lichte blessure speelde. De altijd opgewekte Isimat-Mirin schiet in de lach. "Het was één van de eerste keren dat ik met...", vertelt hij in het Engels. Vervolgt in het Nederlands: "spierpijn." Hij weigerde echter om de wedstrijd niet te spelen. Ik moest en zou meedoen. Ik wilde het duel voor geen goud missen."

PSV won met 3-0, maar de exacte details van de wedstrijd zijn vervaagd in zijn geheugen. "Ik herinner me wel dat er ontzettend veel rook was van de supporters. Maar wat me vooral is bijgebleven, zijn de momenten na het laatste fluitsignaal. Ik zocht meteen oogcontact met mijn vrouw op de tribune, dat was heel bijzonder. Daarna heb ik enorm genoten van het geven van interviews. Die dag zit vol prachtige herinneringen."

Meest speciale kampioenschap?

Opmerkelijk genoeg is de titel van 2018 niet het mooiste kampioenschap voor Isimat-Mirin. "Natuurlijk was het geweldig en speciaal om kampioen te worden tegen de grote rivaal. Maar het kampioenschap van 2016 was onvoorstelbaar. Zó onverwachts; er was niets gepland en ineens werden we kampioen omdat Ajax punten verspeelde tegen De Graafschap (1-1, red.). Dat blijft voor mij het meest bijzondere kampioenschap", sluit hij met een brede grijns af.

