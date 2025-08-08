Eredivisie heeft een nieuwe naam: dit is waarom

Vanaf aankomend voetbalseizoen krijgt de Eredivisie er een nieuwe, officiële naampartner bij: De VriendenLoterij. De competitie zal dan verdergaan onder de naam VriendenLoterij Eredivisie. In dit artikel lees je waarom dat zo is.

Al sinds 2005 is de VriendenLoterij al verbonden aan de hoogste voetbalcompetitie van Nederland. Toch ging de Eredivisie nog twintig jaar door zonder dat de maatschappelijk partner ook naampartner was. Tot en met 2005 heette het drie jaar de Holland Casino Eredivisie. Daarvoor waren de PTT en KPN de officiële naamgevers.

Aanleiding

Vanaf 2025 voegt zich daar dus weer een nieuwe naampartner bij, die zal lopen tot en met het seizoen 2028/2029. De Eredivisie en de VriendenLoterij onderhielden in de afgelopen twintig jaar een succesvolle samenwerking, wat voor beiden aanleiding was om deze uit te breiden. Eredivisie CV-directeur Jan de Jong is enthousiast over de nieuwe samenwerking, net als de clubs die komend seizoen onderdeel zijn van de hoogste competitie van Nederland.

"Alle achttien clubs zijn zeer blij met deze samenwerking. Het helpt hen niet alleen bij het realiseren van hun sportieve doelstellingen. Wat natuurlijk topprioriteit is. Daartoe zijn ze op aard. Maar daarnaast zijn alle clubs zeer actief met maatschappelijke projecten, wat helaas vaak nog onderbelicht blijft, en daar kun je natuurlijk geen betere partner aan je zijde hebben dan de VriendenLoterij”, aldus De Jong, die de samenwerking "een van de mooiste sponsordeals ooit in Nederland" noemt op de officiële website van de Eredivisie.

Nog Zichtbaarder

Ook de VriendenLoterij zelf is verheugd de nieuwe, officiële naampartner van de competitie te worden. "De VriendenLoterij en de Eredivisie zetten zich samen met de 18 clubs in om iedere dag een positieve impact op de maatschappij te maken door te werken aan een gezondere, inclusievere en sterkere samenleving. Zo zijn wij als loterij nog zichtbaarder als maatschappelijk partner van de sport, zowel landelijk als lokaal", deelt Lydi Siebers, Managing Director van de VriendenLoterij.

