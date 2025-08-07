Na 47 jaar keert Telstar terug in de Eredivisie. Voor Jeff Hardeveld is de promotie een droom die nog amper te bevatten is, maar het gaat toch écht gebeuren. De dertigjarige verdediger benadrukt dat de club hem flink verrast heeft in de zomermaanden. “Telstar is zeker Eredivisie-ready”, zegt Hardeveld tegen Sportnieuws.nl.

Voor Telstar wacht zondag de Eredivisiestart met een uitduel tegen Ajax. "Ik denk dat het besef pas echt komt als de Eredivisie is begonnen. Ik heb mezelf de afgelopen maanden wel een paar keer in mijn arm moeten knijpen, zovan: wat is er eigenlijk gebeurd?”, zegt Hardeveld met een grote lach. “Je kunt je niet voorstellen dat het gewoon 47 jaar lang heeft geduurd voordat dit gelukt is. Het is mooi dat je daar nu zo’n onderdeel van bent."

'Telstar is zeker Eredivisie-ready'

Toch heeft de ploeg volgens Hardeveld niet alleen op magie vertrouwd de afgelopen weken. "Ik denk dat we echt op de goede weg zijn", zegt Hardeveld, die resoluut reageert als hem gevraagd wordt of Telstar ‘Eredivisie-proof’ is. "Zeker, ze zijn echt dag en nacht bezig. Toen ik hier na de vakantie binnen stapte, was ik echt wel verbaasd hoe hard iedereen gewerkt heeft. Het is zo’n groot verschil. Normaal moet een club hier jaren voor uittrekken, maar nu hebben ze het in een aantal weken moeten doen. Dus Telstar is zeker Eredivisie-ready."

Blessureverleden

Voor Hardeveld persoonlijk betekent fit zijn misschien nog wel het meest. Blessures aan zijn knie zorgden eerder voor veel frustratie, maar de linksback heeft het plezier volledig teruggevonden. "Mijn knie is eigenlijk helemaal geen issue meer. De afgelopen jaren ben ik gewoon lekker bezig met het balletje en het team."

Dat maakt dat hij het leven als prof nu anders beleeft. "Ambities vind ik in de voetballerij altijd lastig om te zeggen, want ik heb inmiddels wel geleerd dat plannen geen zin heeft. Het kan binnen no-time helemaal anders zijn, maar het kan ook plots super hard gaan. Ik geniet ervan als ik op het veld sta en zorg binnen en buiten het veld goed voor mijn lichaam. En dan zie ik wel waar het schip strandt."

Transfer naar het buitenland?

Een transfer naar het buitenland is voor hem geen must meer, benadrukt Hardeveld. “Niet per se, dat heb ik losgelaten”, antwoordt Hardeveld als hem gevraagd wordt naar bijvoorbeeld een toekomst in verre oorden. “Het is maar net wat er op je pad komt, maar ik wil nu vooral gewoon lekker genieten en doen wat ik het liefste doe”, besluit hij. Na jaren van hard werken en tegenslagen telt voor Hardeveld maar één ding: genieten van het spel en het moment.

