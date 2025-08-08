De Nederlandse voetbalcompetities gaan weer beginnen. In de VriendenLoterij Eredivisie rolt vanavond als eerste de bal in Sittard. Daar trappen Fortuna Sittard en bekerwinnaar Go Ahead Eagles om 20.00 uur het nieuwe seizoen af. Bekijk hier het complete schema van de eerste speelronde.

Landskampioen PSV opent zaterdagavond in eigen huis, met Sparta als tegenstander. Uitgerekend tegen deze Rotterdamse club behaalden de Eindhovenaren het afgelopen seizoen de tweede opeenvolgende landstitel. Ook Feyenoord komt zaterdag in actie. De ploeg van trainer Robin van Persie ontvangt NAC Breda in De Kuip. Ajax speelt pas op zondag en krijgt promovendus Telstar op bezoek.

Promovendi

Er zijn drie nieuwkomers in de Eredivisie dit jaar; naast verrassing Telstar keren FC Volendam en Excelsior Rotterdam terug. Positief aan deze promoties, is dat het aantal kunstgrasvelden in Nederland omlaag gaat. Alle drie de clubs hadden nog een kunstmat in het stadion liggen, maar dat mag niet meer in de Eredivisie. Volendam keert alweer na één jaar afwezigheid terug net als Excelsior.

Vreemde opzet Keuken Kampioen Divisie

Het seizoen van de Keuken Kampioen Divisie kan zomaar eens behoorlijk vreemd worden. De competitie dreigt namelijk te starten met 19 clubs in de competitie. Vitesse staat op de rand van de afgrond en hoort vrijdagmiddag of ze mogen voetballen. Als dat niet zo is, dan is er besloten om dus met een oneven aantal de competitie in te gaan. Dat betekent dat elke speelronde één ploeg vrij is. Geen fraai gezicht, maar het is niet anders.

In de Keuken Kampioen Divisie zijn Almere City, Willem II en RKC Waalwijk de nieuwe gezichten. Almere kan de eerste ploeg zijn die een week vrij heeft, omdat ze de competitie zouden openen tegen Vitesse. Voor hen zou de voorbereiding dus een week langer kunnen duren.

Live op televisie

De wedstrijden van de Eredivisie en en Keuken Kampioen Divisie zijn elke week live te zien bij ESPN. De samenvattingen zijn vervolgens eveneens bij de betaalde tv-zender te bekijken, of op een later tijdstip (zaterdag- en zondagavond) bij de NOS.

