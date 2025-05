Eredivisie-sensatie persoonlijk rond met topclub: voorganger op weg naar de Premier League

Luciano Valente en Feyenoord zijn tot een persoonlijke overeenkomst gekomen, zo meldt ESPN op dinsdag. Dat betekent ook dat Feyenoord zijn voorganger, Antoni Milambo, binnenkort naar alle waarschijnlijkheid zal verkopen.

De 21-jarige middenvelder, die bekend om zijn creativiteit, staat al langere tijd in de belangstelling van topclubs uit de Eredivisie. Toch heeft hij zijn zinnen gezet op Feyenoord. Met de Rotterdammers heeft hij inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt. Feyenoord en FC Groningen moeten nu nog tot een overeenkomst komen over de transfersom, die volgens geruchten rond de zes miljoen euro ligt.

Valente

Valente heeft 94 wedstrijden voor FC Groningen gespeeld, waarin hij 10 doelpunten maakte en 17 assists gaf. Zijn laatste wedstrijd speelde hij tegen Ajax. In dat krankzinnige duel kreeg hij een rode kaart na een tackle op Ajax-aanvoerder Jordan Henderson.

Na afloop van de wedstrijd vertelde hij aan de camera van ESPN dat hij het zelf geen rood vond, en hoopte dat de kaart ingetrokken zou worden. Hij kreeg een schorsing van twee wedstrijden (plus één voorwaardelijk). Deze schorsing werd teruggebracht naar één wedstrijd. Desondanks kon hij niet meer in actie komen voor FC Groningen, aangezien de club zich niet had geplaatst voor de play-offs.

Tegenvaller

Ondanks zijn goede seizoen, waarin hij zichzelf in de kijker heeft gespeeld, kreeg die Nederlander met Italiaanse roots een flinke tegenvaller. Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger nam hem namelijk niet op in de selectie voor het EK Onder 21 van komende zomer.

Vertrekkende voorganger

De mogelijke komst van Valente lijkt samen te hangen met een eventueel vertrek van Milambo, die op dezelfde positie speelt. Volgens ESPN voert de 20-jarige middenvelder gesprekken met het Engelse Brentford, dat nog in onderhandeling is met Feyenoord over de hoogte van de transfersom. De Rotterdammers zouden mikken op een bedrag van ongeveer twintig miljoen euro. De club uit de Premier League heeft dacht echter nog niet geboden.

