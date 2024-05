Erik ten Hag kan eindelijk weer lachen: Manchester United boekt cruciale zege in strijd om Europees voetbal

Erik ten Hag heeft met Manchester United een belangrijke zege geboekt in de strijd om Europees voetbal. United won in eigen huis met 3-2 van concurrent Newcastle United en houdt daardoor hoop om via de competitie een Europees ticket te pakken. Het zal een opluchting zijn voor de veel bekritiseerde coach.

Manchester United ging afgelopen weekend met 1-0 onderuit in eigen huis tegen Arsenal en stond met nog twee duels te gaan op de achtste plaats met een achterstand van drie punten op Newcastle United en Chelsea. Het doelsaldo van Manchester United is echter veel slechter. Er moest woensdag dus gewonnen worden om nog hoop te houden op een Europees ticket via de competitie, want United moet daarvoor bij de eerste zeven zien te eindigen.

Piepjonge middenvelder laat Ten Hag juichen

Manchester United begon onrustig aan het duel, maar kreeg steeds meer de touwtjes in handen. Dat resulteerde na een half uur spelen in de 1-0 van Kobbie Mainoo. Een pass van Amda Diallo kwam per toeval bij de 19-jarige middenvelder en hij zorgde voor vreugde bij Ten Hag door de 1-0 te maken.

De thuisploeg kwam vlak voor rust nog wel goed weg toen een kopbal van Dan Burn door Casemiro nog net voor de lijn kon worden gekeerd. Net na de pauze sloeg Newcastle wel toe. Jacob Murphy vond met een scherpe voorzet Anthony Gorden en de aanvaller tikte de 1-1 achter Andre Onana.

United ontsnapt en slaat toe

Newcastle hielp even later een enorme kans om zeep op de 1-2. Drie aanvallers moesten enkel nog Sofyan Amrabat voorbij, maar met een machtige sliding voorkwam de Marokkaan een doelpunt van Alexander Isak. De voormalige spits van Willem II schoot de bal tegen het lichaam van Amrabat en zag de bal daarna op de lat stuiteren.

Ten Hag zag zijn ploeg even later wel toeslaan. Diallo kreeg de bal na een corner voor zijn voeten, twijfelde geen moment en schoot de bal snoeihard langs Newcastle-doelman Martin Dubravka. Newcastle liet daarna nog een aantal grote kansen liggen en kreeg de deksel opnieuw op de neus.

Rasmus Hojlund schoot tien minuten voor tijd na een mooie actie knap raak en leek het duel in het slot te gooien. Lewis Hall knalde echter in de blessuretijd nog de 3-2 binnen waardoor er nog een aantal spannende minuten aanbraken. De ploeg van Ten Hag hield stand en boekte een cruciale overwinning in de strijd om de Europese tickets.

Chelsea wint wel

United zag echter concurrent Chelsea met 2-1 winnen van Brighton en kan daardoor de zesde plaats vergeten. Het strijdt op de laatste speelronde met Newcastle om de zevende plaats. United speelt dan uit bij Brighton, terwijl Newcastle op bezoek gaat bij Brentford.

Wat dat oplevert hangt af van de finale van de FA Cup. Dat is namelijk de ontsnappingsroute voor de ploeg van Ten Hag, Als United die finale wint van stadgenoot Manchester City gaat het rechtstreeks naar het hoofdtoernooi van de Europa League. Verliest het de finale en wordt het zevende in de competitie dan moet het voorrondes in de Conference League gaan spelen.