'Wat ze deden in de laatste wedstrijden...': Erik ten Hag richt zich tot journalist en fans Manchester United

Manchester United heeft nog twee duels in de Premier League te gaan. De ploeg van trainer Erik ten Hag staat achtste en woensdagavond komt Newcastle United, de nummer zes, op bezoek. Ten Hag richtte zich voor dit duel tot de fans.

United heeft het namelijk niet makkelijk gehad de laatste weken. Eerst werd er een schandalige vertoning op de mat gelegd bij Crystal Palace (4-0 nederlaag) en vervolgens verloor het ook nog thuis van Arsenal (0-1). Maar de fans, die lieten zich niet kisten volgens Ten Hag.

'Jij vindt de moraal laag?'

"Wat ze de laatste wedstrijden hebben gedaan...", zei Ten Hag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Newcastle United. "Bij Palace waren ze briljant. Jij vindt de moraal laag? Misschien zijn de verwachtingen lager, maar ik ben het er niet mee eens dat de vibe die ze creëren lager is. Ze staan altijd achter het team, ook tegen Palace en Arsenal", reageerde Ten Hag op een vinnige vraag van een journalist die de steun van de fans steeds meer ziet afbrokkelen.

Rasmus Hojlund

Ten Hag voelde zich ook nog geroepen om een speler in zijn selectie te verdedigen. De jonge Deense spits Rasmus Hojlund. Hij scoorde 14 goals in zijn eerste seizoen bij United, dat geplaagd werd door blessures. "Ik vind dat nog steeds een mooi aantal voor een jonge speler. Toen we hem kochten, wisten we dat we hem kochten voor nu, maar vooral ook voor de toekomst. Hij moet nog veel leren, ontwikkelen en dat heeft tijd nodig. Dat gaat met ups en downs."

Europees voetbal

United moet winnen van Newcastle om nog zicht te houden op Europees voetbal. De achterstand op plek zes van Newcastle is drie punten. Chelsea staat op plek zeven met hetzelfde aantal als Newcastle. De ploeg van Ten Hag zou Europees voetbal eventueel ook veilig kunnen stellen door de FA Cup te winnen. Eind mei staat United in de finale tegen Manchester City. Als het wint, gaat het naar de Europa League. Bij verlies is plek zes ineens ook groepsfase Europa League waard en gaat plek zeven naar de voorronden van de Conference League.