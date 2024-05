Stadion van Manchester United blijft 'lek': liever nieuw Old Trafford dan reparaties

Het waren zondag bijzondere beelden na de wedstrijd van Manchester United tegen Arsenal. Terwijl de regen op Old Trafford kletste, liep her en der in het stadion het water in stromen naar beneden. De club is niet van plan daar iets aan te doen.

Op beelden op sociale media was te zien hoe het water langs de skyboxen stroomde, van het dak op de onderste rijen stoelen kletterde en hoe zelfs de uitkleedkamer vol lekkages zat. Maar volgens Manchester Evening News is de club niet van plan om er iets aan te doen. Sterker nog; Manchester United zegt dat het stadion niet lek is.

Nog meer problemen voor Manchester United: flinke waterschade na lek dak op stadion Old Trafford De problemen bij Manchester United stapelen zich op. Sportief is het al maanden dramatisch, wat geresulteerd heeft in een teleurstellende achtste plek in de Premier League. Maar nu moet zelfs het iconische stadion het ontgelden.

Geen reparaties

Het ligt volgens bronnen binnen de club 'gewoon' aan de enorme hoeveelheid water die ineens naar beneden kwam, waardoor de afwatering het niet meer kon houden. Een nieuw dak zou te veel tijd én geld in beslag nemen om dat op poten te zetten. Mede-eigenaar van de club, Sir Jim Radcliffe, wil liever wachten met herstelwerkzaamheden totdat zijn plan is goedgekeurd om het hele stadion te herbouwen.

'Wat ze deden in de laatste wedstrijden...': Erik ten Hag richt zich tot journalist en fans Manchester United Manchester United heeft nog twee duels in de Premier League te gaan. De ploeg van trainer Erik ten Hag staat achtste en woensdagavond komt Newcastle United, de nummer zes, op bezoek. Ten Hag richtte zich voor dit duel tot de fans.

Nieuw stadion

Hij wil graag een nieuw Old Trafford laten bouwen op de plek waar het stadion nu staat. Tot die tijd zitten fans, bobo's en journalisten bij regenbuien zoals tegen Arsenal, in de nattigheid. Er is sinds 2006 al nauwelijks meer verbouwd in het stadion en daar komt voorlopig ook geen verandering meer in. Woensdagavond speelt United de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen, tegen Newcastle United.

Op leeftijd

Er zijn al sinds januari 2017 reports dat bij grote regenbuien delen van het stadion kletsnat worden. Het grootste stadion van Groot-Brittannië begint zijn leeftijd te tonen (het stadion staat al sinds ) en zeker het dak zou al een tijdje aan vervanging toe zijn. Old Trafford is geen speelstadion voor het EK van 2028, dat in Groot-Brittannië en Ierland wordt gehouden.