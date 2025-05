Erik ten Hag krijgt specifieke vragen op persconferentie bij Leverkusen: 'Ajax nooit een optie geweest'

Een terugkeer bij Ajax is voor Erik ten Hag nooit een optie geweest. Dat vertelde de trainer op de persconferentie van zijn nieuwe club Bayer Leverkusen. Volgens de coach was het niet het goede moment.

Na het ontslag van Francesco Farioli werden een aantal mogelijke opvolgers genoemd voor de Italiaanse coach bij Ajax. Zo werden de namen van Paul Simonis en Michael Reiziger genoemd, maar ook die van Ten Hag. De Tukker zou een topkandidaat geweest zijn bij de clubleiding door zijn beschikbaarheid en zijn staat van dienst bij de club. Technisch directeur Alex Kroes zou met Ten Hag gesproken hebben, maar de coach tekende niet veel later een contract voor twee jaar bij Leverkusen.

'Ajax is nooit een optie geweest'

Tijdens zijn presentatie bij Leverkusen kreeg Ten Hag een fors aantal vragen over die mogelijke terugkeer bij Ajax. Daar was de Tukker erg duidelijk over. "Ik wens Ajax het allerbeste, ik heb nog steeds een goede relatie met mensen op de club. Maar voor mij kwam dit niet op het juiste moment. Ajax is daarom ook nooit een optie geweest. Ik wil ook niet meer terugkijken, maar vooruit", is de Nederlander duidelijk over een mogelijke terugkeer bij de Amsterdamse ploeg.

Ook tegenover de NOS bevestigde Ten Hag dat een terugkeer bij Ajax geen optie was. Hij had een specifieke bestemming voor ogen. "Maar we waren al zo ver in het proces hier. En dit is ook eigenlijk wat ik voor ogen had: nog weer een keer in het buitenland werken als voetbaltrainer. Daarom was het voor mij geen optie om naar Ajax te gaan."

Bayer Leverkusen

Ten Hag vertelde ook dat Leverkusen altijd een goede optie is geweest, omdat hij niet onbekend is met de club. "Ik heb hier goede gesprekken had. Ik wist al veel van Leverkusen en de Bundesliga. Het is de laatste jaren een club geworden die ook voor de prijzen speelt. En ik wil ook altijd winnen, mijn hele carrière al, met dominant en aantrekkelijk voetbal dat ook bij het publiek aanslaat."