Bayer Leverkusen heeft dinsdag een nieuwe aanwinst gepresenteerd. De Spaanse rechtsback Lucas Vázquez heeft een contract getekend tot en met 30 juni 2027 bij de ploeg van Nederlandse trainer Erik ten Hag.

De 34-jarige speler komt transfervrij over. Zijn contract bij Real Madrid liep aan het einde van vorig seizoen af. Vázquez zal bij Bayer Leverkusen met rugnummer 21 gaan spelen.

"Met Lucas Vázquez contracteren we een zeer ervaren speler die de afgelopen tien jaar met Real Madrid alles heeft gewonnen wat er te winnen valt", zegt Simon Rolfes, technisch directeur van Bayer 04 over de nieuwe aanwinst. "Hij is technisch sterk en tactisch vaardig."

"Met zijn voetbalfinesse en uitzonderlijke routine zal Lucas een grote invloed hebben op ons spel en een steunpilaar van ons team worden", aldus Rolfes.

Real Madrid-legende

De 1,73 meter lange Vázquez was een belangrijke speler voor Real Madrid in het seizoen 2024/25. Hij speelde dat seizoen 53 competitieduels voor de club, waarvan 32 in La Liga en tien in de Champions League. De negenvoudig international speelde in totaal 402 competitieduels voor de topclub, waarmee hij in zijn carrière 23 titels won.

"Nu kijk ik ernaar uit mijn carrière voort te zetten bij Bayer Leverkusen", zegt Vázquez. "Bij de club waar trainer Xabi Alonso en mijn vaste ploeggenoot Dani Carvajal me in Madrid veel over vertelden."

Dit seizoen heeft Ten Hag het stokje van de Spaanse coach Xabi Alonso overgenomen. Hij was sinds 2022 verantwoordelijk voor de club en bereikte in seizoen 2023/24 de finale van Europa League. Bovendien werd Leverkusen kampioen van de Bundesliga. Dit seizoen gaat Alonso aan de slag bij Real Madrid.

'Streven naar succes'

"Mijn gesprekken met de leidinggevenden hebben bevestigd wat mij is verteld: Bayer 04 is absoluut gefocust op winnen. De club is hongerig en wil grote doelen bereiken. Ik kijk ernaar uit om met Leverkusen verder te streven naar succes."

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.