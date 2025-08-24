Bayer Leverkusen heeft een wonder nodig om wéér een succesvol seizoen te hebben. Erik ten Hag stapte in bij het mooie project van Leverkusen, maar wordt volledig in de steek gelaten door de directie van Bayer Leverkusen. Met de huidige gang van zaken zou geen enkele toptrainer zijn ingestapt, zelfs de eigenwijze Ten Hag niet.

Ten Hag heeft inmiddels het fenomeen 'verliezen' van dichtbij leren kennen, vooral tijdens zijn turbulente periode bij Manchester United. Daar moest hij na 2,5 jaar en wisselvallige resultaten het veld ruimen. Zaterdagmiddag beleefde hij opnieuw een verlieservaring: in zijn eerste Bundesliga-duel met Leverkusen ging hij onderuit tegen Hoffenheim.

Oase van rust in Leverkusen

Bij de media van de Oosterburen zal deze nederlaag veel minder zwaar wegen dan in Engeland. Daar schrijven de tabloids dagelijks pagina’s vol over één van de grootste clubs ter wereld, terwijl iedere beweging en elk woord onder een vergrootglas ligt. Bij Leverkusen daarentegen bevindt Ten Hag zich in wat aanvoelt als een ‘oase van rust’, waar de druk niet continu overheerst en hij niet over elk woord hoeft na te denken. Twee werelden van uitersten.

Sterkhouders één voor één weg

Tóch moet Ten Hag ook in Duitsland uitkijken wat hij doet. Hoewel de directie van Leverkusen hem tijd belooft om een nieuw team op te bouwen, ligt er een duidelijke eis op tafel: een plek in de top vier van de Bundesliga is een must. De Tukker gaf aan dat ‘iedereen hem verzekert dat hij de tijd krijgt om een team te bouwen,’ maar ondertussen raakt hij zijn sterkhouders één voor één kwijt.

Ten Hag met flink probleem opgezadeld

Natuurlijk levert dat de club flinke bedragen op, zoals de transfers van Florian Wirtz (125 miljoen euro), Jeremie Frimpong (40 miljoen euro), Amine Adli (30 miljoen euro) en Granit Xhaka (20 miljoen euro). Maar verder wordt Ten Hag met een flink probleem opgezadeld.

Er worden uitsluitend jonge talenten teruggehaald, in plaats van spelers die zich al bewezen hebben in een top vijf-competitie. En dat mag technisch directeur Simon Rolfes, die ook tien jaar lang voor Werkself speelde, zich best aanrekenen. Je kunt zelfs van een toptrainer als Ten Hag niet verwachten dat hij van een jeugdelftal een topteam maakt, dat in de Bundesliga, Champions League én DFB Pokal hoge ogen gooit.

Zwaaien naar de Europese top

Ten Hag moet zich niet laten overvleugelen door deze situatie, want anders dreigt opnieuw een fiasco zoals bij Manchester United. Als hij wéér faalt, zullen clubdirecteuren wél gaan twijfelen aan zijn kwaliteiten, en dan zou Johan Derksen zomaar gelijk kunnen krijgen met zijn uitspraak bij Vandaag Inside dat dit het 'einde carrière' kan betekenen.

Hoewel Derksen mogelijk wat overdreef, is het zeker dat de Europese top kritisch zal kijken naar twee mislukte periodes bij grote clubs in Engeland en Duitsland. Met een tweede flater achter zijn naam, is zijn positie binnen de elite van het internationale topvoetbal allesbehalve gegarandeerd.

