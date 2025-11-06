Het ontslag van John Heitinga lijkt steeds dichterbij te komen, ondanks dat Ajax-directeur Alex Kroes hem onlangs nog publiekelijk steunde. Volgens velen is Erik ten Hag de aangewezen persoon om Ajax uit de crisis te helpen. Voor hen is er positief nieuws: Kroes heeft deze week gesproken met de Tukker.

Ajax kent een hopeloos seizoen. In de Eredivisie moeten ze punten sprokkelen, zelfs tegen de kleintjes en in de Champions League worden ze iedere wedstrijd volledig overhoop gespeeld. "Vorig jaar heb ik in een moeilijke fase tegen critici binnen Ajax over Farioli gezegd: ‘Als jullie hem willen ontslaan, ontsla mij dan als eerste.’ Zo sta ik er nu ook in", stelde Kroes enkele weken geleden tegenover Supportersvereniging AjaxLife.

Kroes tóch overstag?

Kroes benadrukte echter ook dat 'je nat gaat, zodra een heel stadion zich gaat roeren' en dat gebeurt de afgelopen weken. Er volgen inmiddels flinke fluitconcerten aan het adres van Heitinga en ook Supportersclub AFCA deelde een keihard statement na de pijnlijke nederlaag tegen Galatasaray (0-3). "Na elf competitiewedstrijden met 13 verliespunten en 8 punten achterstand op de nummer 1, de trieste vertoning in de Champions League en een manier van voetbal waar je continu tranen van in je ogen krijgt, kunnen we maar tot één conclusie komen; Johnny is niet de juiste trainer voor dit Ajax. Het is tijd voor een nieuwe trainer met ervaring."

De Ajax-directeur lijkt de afgelopen tijd dan tóch na te denken over een ontslag van Heitinga, want hij sprak met de clubloze Erik ten Hag. "Volgens betrokkenen betrof het 'slechts een koffie-afspraak die al langer gepland stond', maar afgelopen maandag sprak Kroes in zijn woonplaats Huizen al uitvoerig met Ten Hag. Kroes zal zich woensdagavond op het ereterras van de Johan Cruijff Arena gerealiseerd hebben wat hem te doen staat: een dringend beroep doen op het eergevoel de Tukker", meldt het AD. Dan moet Kroes wel snel zijn, want Wolverhampton Wanderers hengelt ook naar de diensten van Ten Hag.

Heitinga voelt steun

Het lijkt bijna niet de vraag: wordt Heitinga ontslagen, maar wanneer. Tóch benadrukte de 41-jarige trainer na afloop van het duel tegen Galatasaray dat hij 'nog steeds vertrouwen voelt'. "Ik blijf strijdbaar en ik zal nooit zelf vertrekken. Ik ben een jongen van de club. Ik zal altijd blijven strijden voor Ajax", liet hij optekenen bij de persconferentie.

