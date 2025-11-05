Erik ten Hag staat op een cruciaal kruispunt in zijn carrière. Na teleurstellende ontslagen bij Manchester United en Bayer Leverkusen wordt hij nu in verband gebracht met Wolverhampton Wanderers. Hoewel een terugkeer naar Engeland verleidelijk lijkt, zou het zomaar een valkuil kunnen zijn die zijn carrière nóg verder onder druk zet.

De situatie bij Wolverhampton Wanderers, hekkensluiter van de Premier League, is allesbehalve rooskleurig, maar toch lijkt Ten Hag zichzelf te zien als de redder van een club in crisis. Het is een bekend fenomeen: trainers die geloven dat ze een degradatiekandidaat zonder vertrouwen en kwaliteit kunnen omvormen tot een vechtmachine die zich veilig speelt. Maar vaak blijkt dit een illusie, eindigend in een teleurstellend scenario waarbij de trainer als zondebok wordt aangewezen.

Voorbeeld nemen aan Ruud van Nistelrooij

Ten Hag kan misschien beter een voorbeeld nemen aan Ruud van Nistelrooij, zijn voormalige assistent bij Manchester United. Hij durfde het vorig seizoen aan om Leicester City, de toenmalig hekkensluiter van de Engelse competitie, bij de hand te nemen. En uiteraard, ook hij wist degradatie niet te voorkomen. Het leidde tot een snel ontslag, een harde les die Ten Hag niet mag negeren.

Het probleem is dat Ten Hag, de Tukker die ooit als een van de meest veelbelovende trainers uit Nederland werd gezien, zich in een kwetsbare positie bevindt. Na twee teleurstellende jaren is zijn status bij topclubs aanzienlijk gedaald, en een mislukking bij Wolves zou zijn reputatie verder kunnen beschadigen. De stap naar een club als Wolves, midden in een seizoen dat al op een ramp lijkt uit te lopen, lijkt dan ook een recept voor mislukking. Er is simpelweg geen eer te behalen.

Erik, doe het niet

Wat Ten Hag nodig heeft, is een omgeving waarin hij de tijd krijgt om zijn visie en filosofie te ontwikkelen vanaf het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het zou verstandiger zijn om te wachten op een stabiele subtopper in Engeland of Duitsland waar hij de ruimte krijgt om een team op te bouwen dat zijn kwaliteiten als trainer optimaal benut.

Op dit moment zou het simpelweg verstandig zijn om Ruud van Nistelrooij te bellen en te leren van zijn ervaring met het instappen bij een hekkensluiter. De harde realiteit is dat niet elke uitdaging de moeite waard is om aan te gaan. Dus, Erik, wees niet zó eigenwijs en doe het niet. Je hebt bewezen een toptrainer te kunnen zijn, maar timing is de key. Een stap naar Wolves zou zomaar de verkeerde club op het verkeerde moment kunnen zijn.