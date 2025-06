Onthulling over Erik ten Hag en peperdure transfer van 'flop' naar Manchester United: 'Best wel opmerkelijk'

De transfer van Antony naar Manchester United drie jaar geleden wordt regelmatig bestempeld als één van de grootste flops in de geschiedenis van de Engelse topclub. De club van toenmalig trainer Erik ten Hag betaalde grof geld voor de Braziliaan van Ajax, maar nu is er een grote onthulling rondom de transfer.

Antony werd voor liefst 95 miljoen euro overgenomen van Ajax en is tot op heden nog altijd na Paul Pogba (105 miljoen euro) de duurste aankoop ooit van United. Zijn geld maakte de buitenspeler nooit waar. Hij werd in Engeland vaker uitgelachen dan geprezen. Afgelopen half jaar kwam er een tijdelijk einde aan zijn avontuur bij de gevallen topclub in de Premier League. Zijn verhuur aan Real Betis deed Antony goed.

Onthulling over Erik ten Hag

Maar wie dacht dat Ten Hag, zijn voormalige trainer bij Ajax, Anton zo graag wilde hebben dat United alles uit de kast trok om de Braziliaan te halen, komt bedrogen uit. Voetbalverslaggever Bart Nolles schreef een boek over afgelopen seizoen in de Premier League, met de nadruk op Liverpool en de Nederlanders. Daar hoorde Ten Hag tot eind 2024 nog bij, voordat hij werd ontslagen. En over de net bij Bayer Leverkusen gepresenteerde trainer heeft Nolles een onthulling.

'Hij wilde dat helemaal niet'

"Die zaakwaarnemer én Ten Hag waren niet per se voorstander om Antony van Ajax naar United te laten gaan. Maar Manchester United wilde het héél graag omdat Arsenal op het vinkentouw zat en ze bij United een concurrent niet sterker wilden maken. Terwijl dus Ten Hag dat helemaal niet wilde. Toch is er bijna 100 miljoen euro voor betaald en is die transfer heel erg aan Ten Hag blijven kleven. Zoveel geld voor die oud-Ajacieden en oud-Eredivisiespelers. Terwijl hij dat dus in het geval van Antony helemaal niet wilde."

'Best wel opmerkelijk'

De zaakwaarnemer van Ten Hag heeft Nolles dat verzekerd, zegt hij in gesprek met FC Update. "Dat is best wel opmerkelijk", vindt Nolles over de onthulling rondom de toptransfer van Antony naar Engeland, die tot een van de grootste Premier League-flops leidde. "Het had van Ten Hag dus niet gehoeven." Bij Real Betis in de Spaanse competitie bloeide de verguisde dribbelaar weer wat op afgelopen seizoen. Omdat hij op huurbasis naar Sevilla trok, keert Antony deze zomer weer terug. "De potentie zit er."