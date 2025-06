De eerste twee Nederlandse ploegen weten al hoe hun seizoen gaat beginnen. FC Utrecht en AZ moeten al in juli aan de bak in respectievelijk de voorrondes van de Europa League en Conference League. De loting van FC Utrecht 'valt mee', maar AZ heeft het verre van getroffen in de Conference League.

FC Utrecht begint het Europese avontuur van het nieuwe seizoen met een tweeluik tegen FC Sheriff uit Moldavië of FC Prishtina uit Kosovo. Dat heeft een loting op het hoofdkantoor van de UEFA in het Zwitserse Nyon bepaald. FC Utrecht begint op 24 juli met een uitwedstrijd aan de tweede voorronde van de Europa League. De return is een week later in de Galgenwaard. FC Sheriff en FC Prishtina treffen elkaar in de eerste voorronde.

Drie tegenstanders overleven

FC Utrecht eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Eredivisie en mag daardoor aan de voorronden van de Europa League deelnemen. De derde voorronde van de Europa League staat voor 7 en 14 augustus op het programma, dat is rond de start van de Eredivisie. Als FC Utrecht twee tegenstanders verslaat, volgen op 21 en 28 augustus de beslissende play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Europa League.

Tegenstander AZ

AZ won de play-offs om Europees voetbal en stroomt in de tweede voorronde van de Conference League in. Ook de ploeg van trainer Maarten Martens moet drie tegenstanders overleven om het hoofdtoernooi te halen. De UEFA koppelde AZ aan de winnaar van Shakhtar Donetsk - Ilves Tampere. De Oekraïense ploeg is al jarenlang een topper, die regelmatig in de Champions League speelt. Shakhtar moet wel eerst de eerste voorronde overleven tegen Ilves Tampere uit Finland.

Andere Nederlandse clubs

Go Ahead Eagles mag als bekerwinnaar rechtstreeks naar de hoofdfase van de Europa League. Kampioen PSV en nummer twee Ajax zijn rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. Nummer drie Feyenoord moet de voorronde van de Champions League in, maar heeft als vangnet de hoofdfase van de Europa League ook al binnen. FC Twente verloor de finale van de play-offs van AZ en speelt dus geen Europees voetbal.

