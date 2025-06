Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Feyenoord in Champions League-voorronde

Na twee seizoenen met directe plaatsing voor de Champions League, wacht Feyenoord komend seizoen een pittige klus: wéér het miljardenbal met duels tegen de Europese top bereiken, maar ditmaal via de lastige voorrondes. Dit zijn de mogelijke tegenstanders die de dromen kunnen maken of breken.

Feyenoord moet instromen in de derde voorronde van de Champions League. Voor de ploeg van Robin van Persie wacht een route zoals in 2002, toen Fenerbahçe op de knieën werd gedwongen op weg naar Champions League-glorie. Dat traject begint op 5 of 6 augustus, in de week voor de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Als Feyenoord die ronde overleeft, volgt nog de play-offronde later in augustus. Bereiken ze die niet, dan wacht de competitiefase van de Europa League.

Loting op 21 juli

Op 21 juli weet Feyenoord wie de eerste tegenstander wordt: dan is de loting. Door de recente Europese prestaties is Feyenoord geplaatst in de loting en ontloopt het in ieder geval enkele sterke ploegen. De volgende clubs stromen net als Feyenoord in tijdens de derde voorronde van de zogenoemde 'niet-kampioenenroute': Benfica (Portugal) en Club Brugge (België). Deze clubs ontloopt Feyenoord in ieder geval zeker.

Mogelijke tegenstanders Feyenoord

Fenerbahçe (Turkije) en OGC Nice (Frankrijk) stromen óók in dezelfde ronde in, maar kunnen wél geloot worden. Drie winnaars uit de tweede voorronde sluiten zich bovendien aan bij deze groep. Deze wedstrijden moeten nog geloot worden, maar de mogelijke tegenstanders zijn wel bekend: dat zijn Rangers (Schotland), Red Bull Salzburg (Oostenrijk) of Viktoria Plzen (Tsjechië).

Volledige route naar Champions League

De wedstrijden in de derde voorronde van de Champions League worden afgewerkt op 5, 6, 12 en 13 augustus. De play-offs vinden plaats op 19, 20, 26 en 27 augustus. De teams die in deze rondes verliezen, stromen door naar de competitiefase van de Europa League . De winnaars moeten nog één voorronde overleven om zich met Ajax en PSV te melden voor de grote competitiefase.

