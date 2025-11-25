Absurd, krankzinnig, ongekend en bizar. Het zijn een paar woorden die passeren bij het zien van de beelden van de rode kaart van Everton-speler Idrissa Gana Gueye. De ervaren voetballer moest van het veld tegen Manchester United omdat hij al vroeg in de wedstrijd slaande ruzie kreeg met zijn eigen ploeggenoot Michael Keane. Voor velen was het een uniek moment, maar het was in de Premier League niet de eerste keer dat dit gebeurde.

Voor de kijkers die het hebben gemist: maandagavond in de dertiende minuut gebeurde het moment dat de voetbalwereld over ging. Gueye leidde balverlies in de eigen zestienmeter en werd daarna woedend op ploeggenoot Keane. Na wat schelden en duwen deelde Gueye een ferme stoot uit, waarna hij met rood van het veld werd gestuurd.

Terug in de tijd

Een krankzinnige gebeurtenis waar Gueye later zijn excuses voor aanbood. De commentator van Viaplay zei dat hij niet kon geloven ooit zoiets eerder te hebben gezien. Maar de bizarre actie is niet helemaal uniek. Twintig jaar geleden gebeurde er immers een soortgelijk incident, met liefst twee rode prenten tot gevolg.

Twee rode kaarten

Daarvoor moeten we terug naar april 2005. Tijdens de wedstrijd tussen Newcastle United en Aston Villa staat het in de slotfase 0-3. De wedstrijd is allang gespeeld, maar het venijn zit 'm toch in de start. Plots vliegen Newcastle-spelers Keiron Dyer en Lee Bowyer elkaar in de haren omdat Bowyer vond dat Dyer hem telkens bewust oversloeg. Het gevolg is het hetzelfde: beiden krijgen een rode kaart, maar daar bleef het niet bij.

Extra schorsing van de club

De spelers kregen een schorsing van drie duels en daarnaast werd Bowyer nog extra hard gestraft. De club besloot hem nog eens drie extra wedstrijden niet in te zetten en zijn salaris bijna anderhalve maand in te houden. Dyer kwam er genadiger vanaf omdat het Bowyer was die begon met knokken.

Opmerkelijke uitspraak trainer

Voor Gueye is het afwachten hoe lang hij geschorst wordt. Manager David Moyes was er niet blij mee, maar vond ook dat de scheidsrechter te streng ingreep. Dat was niet de enige opmerkelijke uitspraak van de ex-manager van Manchester United. "Ik vind het wel leuk als mijn spelers vechten: het toont dat ze er belang aan hechten en iets verwachten van hun teamgenoten."

Gueye heeft spijt

Gueye zag snel in dat zo'n gedrag niet in de voetballerij thuishoort. "Wat er is gebeurd, laat niet zien wie ik ben en waar ik voor sta. Emoties kunnen hoog oplopen, maar niets kan dit gedrag goedpraten. Ik zal ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt."

