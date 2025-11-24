Pep Guardiola is maandag diep door het stof gegaan voor zijn misdragingen na het Premier League-duel van 'zijn' Manchester City bij Newcastle United. De Spaanse toptrainer ging flink door het lint nadat zijn ploeg met 2-1 onderuit ging en koploper Arsenal verder uit zicht zag raken.

Guardiola verzekerde op de persconferentie voor het cruciale duel met Bayer Leverkusen in de Champions League dat zijn team de nederlaag tegen Newcastle direct is vergeten. Maar toch wilde hij even terugkomen op zijn gedrag. De Spanjaard bood zijn excuses aan de cameraman aan, op wie hij zijn woede botvierde na de nederlaag tegen Newcastle: "Ik voel me ongemakkelijk en beschaamd. Ik vind het niet prettig. Mijn excuses aan de cameraman. Ik ben wie ik ben. Zelfs met 1000 wedstrijden achter de rug ben ik geen perfect persoon en maak ik fouten. Ik verdedig mijn team en mijn club."

'Ik besef dat ik ouder word'

Guardiola bereikt dinsdag zijn 100e Champions League-wedstrijd, nadat hij onlangs al zijn duizendste duel als coach vierde. De Spanjaard reageerde op de aanstaande mijlpaal: "Ik besef dat ik ouder word. Elke wedstrijd is een belangrijke gebeurtenis. Het is mooi. Het betekent dat we elk seizoen in deze enorme competitie hebben gezeten. Concurreren met de beste teams van Europa is ongelooflijk."

'Mathematisch nog steeds mogelijk'

City mag dan wel op flinke achterstand staan in de Premier League, volgens Guardiola is er nog geen man overboord. "We moeten ons spel aanzienlijk verbeteren, aangezien we vier van de twaalf wedstrijden hebben verloren. Mathematisch gezien is het echter nog steeds mogelijk om de FA Cup, de League Cup, de Champions League en de Premier League te winnen. Jullie zijn ervaren journalisten. Hebben jullie mij ooit in november of december over een 'quadruple' horen praten? Nee. En dat zal nu niet anders zijn", voegde Guardiola eraan toe.

Geen Rodri

Guardiola heeft tegen Leverkusen niet de beschikking over Rodri en Kovacic, de rest van de selectie is fit om tegen de nummer drie van de Bundesliga voor revanche te knokken. "De laatste vier wedstrijden staan voor de deur – twee thuis en twee uit. Dinsdag spelen we tegen de nummer drie van de Bundesliga en dit is een zeer belangrijke wedstrijd om in de top 8 te eindigen. We hebben een overwinning nodig en daarna nog één punt om ons te kwalificeren voor de volgende ronde."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!