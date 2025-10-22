Het leek er een tijdje op dat Hakim Ziyech weer in het Europese voetbal te bewonderen zou zijn, maar na mislukte gesprekken in Roemenië moest hij zijn heil ergens anders zoeken. De ex-Ajacied heeft nu dan eindelijk een nieuwe club te pakken, volgens transfergoeroe Fabrizio Romano.

Ziyech (32), de Marokkaanse aanvallende middenvelder die enkele weken geleden nog in de belangstelling stond van CFR Cluj, heeft officieel getekend bij Wydad Casablanca. Een opmerkelijke terugkeer een topclub in zijn thuisland. De transfer is zelfs bevestigd door de beroemde journalist Fabrizio Romano.

🚨🇲🇦 Hakim Ziyech to Wydad Casablanca, here we go! Moroccan star, back home as deal has been agreed today.



Ziyech was available as free agent and after many approaches, he’s ready for new chapter at Wydad. pic.twitter.com/bfFuriW6w1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025

Hakim Ziyech was bijna speler van CFR Cluj

Ziyech was transfervrij na zijn vertrek bij Al-Duhail, de club waarvoor hij in Qatar speelde. Hoewel hij meerdere aanbiedingen uit Europa en de Golfregio had, kiest de voormalige Chelsea-ster voor een terugkeer naar huis, naar een van de meest geliefde Afrikaanse clubs.

Enkele weken geleden werd de naam van Ziyech ook in Roemenië genoemd. CFR Cluj, dat net Kurt Zouma (30) had aangetrokken, hoopte een nieuwe imagoboost te geven en voerde voorbereidende gesprekken voor de komst van de Marokkaanse middenvelder. De overstap kwam niet rond, maar de transfer was bijna een feit.

Ziyech is Champions League-winnaar met Chelsea

Opgeleid in de jeugd van Heerenveen en doorgebroken bij Twente, werd Hakim Ziyech een bekende naam in het wereldvoetbal tijdens zijn periode bij Ajax. Daar was hij een van de architecten van de fabuleuze Champions League-campagne in 2019. In 2020 werd hij overgenomen door Chelsea, waarmee hij de Champions League (2021), de Europese Supercup en het WK voor clubs won.

Interlands voor Marokko

Internationaal heeft Ziyech 64 interlands, 25 doelpunten en 12 assists voor het Marokkaanse nationale team. Hij was een van de leiders van de Leeuwen van de Atlas op het WK 2022, een toernooi waarin Marokko de halve finales bereikte, de grootste prestatie in de geschiedenis van het Afrikaanse team. Marokko is al geplaatst voor het nieuwe WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada in de zomer van 2026. Ziyech hoopt zich weer in de kijker van de bondscoach te spelen.

Gedurende zijn carrière speelde Ziyech voor Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray en Al-Duhail.