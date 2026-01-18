Eintracht Frankfurt heeft de banden verbroken met hun coach, Dino Toppmöller. Volgens Duitse media zou de club uit Frankfurt sterke interesse tonen in de sinds kort clubloze Xabi Alonso. Ook zou de naam van oud PSV-trainer Roger Schmidt zijn gevallen.

De Duitse club maakte het ontslag van de voormalig assistent van Julian Nagelsmann (Leipzig en Bayern) zondagochtend bekend. Toppmöller heeft tweeënhalf jaar langs de lijn gestaan bij Frankfurt.

Het gaat al langere tijd slecht met Eintracht Frankfurt. De Duitse club is uitgeschakeld in de beker, staat 30ste in de Champions League en presteert in de competitie ook ver onder het verwachte niveau. Bovendien heeft de club uit Frankfurt bijna de meeste tegendoelpunten van de hele competitie, iets wat opvallend is voor een ploeg in het linkerrijtje.

Volgens Bild heeft Eintracht al een opvolger op het oog, maar dit belooft een lastige klus te worden: Xabi Alonso, die eerder deze week Real Madrid noodgedwongen verliet en de afgelopen twee seizoenen fantastisch werk leverde bij Bayer Leverkusen, zou de opvolger moeten worden.

De Spaanse toptrainer is de absolute prioriteit en heeft al een aanbod ontvangen, hoewel een terugkeer naar de Bundesliga onwaarschijnlijk lijkt. Dezelfde bron meldt echter dat er ook andere namen in overweging worden genomen. Marco Rose en ook Roger Schmidt zouden kanshebbers zijn voor de rol als trainer. Laatstgenoemde weas van 2020 tot en met 2022 coach van PSV waar hij de Johan Cruijff Schaal en KNVB-beker éénmaal wist te winnen.

