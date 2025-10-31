Arnold Bruggink werkte bij FC Twente lange tijd samen met Sem Steijn, momenteel aanvoerder van Feyenoord. In Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt hij over de samenwerking met de Hagenees en tipt hij ook Ronald Koeman om Steijn mee te nemen naar het WK. "Het is een gouden jongen voor de groep."

Arnold Bruggink vertelt over Sem Steijn, hoe hij naar FC Twente kwam destijds. Dat is nu niet meer voor te stellen, maar Steijn kwam transfervrij naar Enschede toe. Nu is hij aanvoerder bij Feyenoord, mag hij zich international noemen en hoopt hij vast en zeker op een WK aanstaande zomer.

De drive van Sem Steijn

Bruggink denkt ook dat dat een prima optie is voor Steijn. "Als je Sem precies vertelt wat zijn rol is, dan is het ten eerste een gouden jongen voor de groep. Misschien is hij helemaal niet nodig, maar hij leeft van doelpunten maken." Hij vertelt over de goede band die hij heeft met de speler en waardeert zijn enorme drive.

"Je hoeft hem nooit iets te vertellen, hij weet precies waarom hij iets doet en waarom hij het wil. Of dat nou in voeding zit, of in het leven voor de sport. Hij doet het allemaal omdat hij weet dat hij er sterker van wordt. Dat is de passie in hem", vindt hij.

Altijd hetzelfde liedje

Robert Maaskant oppert dat Steijn met net wat meer aandacht floreert als speler. Daar is Bruggink het mee eens. Hij deelt een anekdote van FC Twente, die ongeveer gelijk staat aan zijn situatie nu bij Feyenoord, waar hij tegen PSV op de bank kwam te zitten. "Hij loopt altijd tegen hetzelfde aan. Joseph Oosting (oud-trainer van Twente, red.) haalde hem vaak in de 60e minuut eruit als hij nog niet gescoord had", legt Bruggink uit.

Vervolgens ging Steijn in gesprek daarover. "Hij ging altijd eerst naar de trainer, en dan kwam hij daarna naar mij. Arnold, ik moet even met je praten, zei hij dan. Ik word er helemaal gek van, ze pikken mijn doelpunten af, zei Steijn dan tegen mij. Want wij scoorden dan in de 88e minuut of iets in die richting. Dat was mijn goal", herinnert Bruggink zich de vele gesprekjes. "Dat vind ik zo mooi, dan weet je dat hij er ook zo mee bezig is."

'Hij is altijd waar het gevaar is'

De situatie bij Feyenoord komt ook vanzelf weer goed, denkt Bruggink. "Als je puur naar zijn cijfers kijkt, maakt hij de doelpunten weer. Na Ueda maakt hij er ook weer vijf." Maaskant haalt vervolgens de kritiek op Steijn aan: "Ik heb ook de Europese wedstrijden van FC Twente gezien, waarin hij dan niet het verschil maakte. En bij het Nederlands elftal, als je wereldkampioen wil worden, moet je wel het verschil maken."

Bruggink spreekt dat tegen: "Dat verschil zou hij in de laatste vijf minuten kunnen maken. Hij heeft een ongelofelijk gevoel voor positie. Hij is altijd waar het gevaar is. Hij werkt zich kapot. Hij trekt gaten voor aneren, hoeft de bal niet altijd te hebben dat kunnen de anderen daar omheen doen. Hij verdedigt in een manier van druk zetten, hij doet er alles aan om het elftal te helpen. Het gaat nu veel over Valente, heel Nederlands aan de bal goed en noem maar op. Eén doelpunt voor Feyenoord", weegt hij de twee spelers af.

Bruggink eindigt met een duidelijk statement: "Ik snap dat je keuzes maakt in een topwedstrijd waar je wat minder bent en een ander soort spel weer neerzetten. Maar ik zou één ding zeggen: onderschat Sem Steijn niet."

