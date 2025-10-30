Arnold Bruggink heeft een bijzonder verleden in de voetballerij. Als voetballer, maar ook als analist én technisch directeur. Hij maakte de voetbalwereld van meerdere kanten mee en belicht het belang van de media en een goede relatie daarmee. "Als ik iets hoorde dat niet klopte, dan belde ik even op."

"Ik zou nu een betere analist zijn dan 2,5 jaar geleden", begint Arnold Bruggink in Sportnieuws.nl De Maaskantine. De voormalig analist van ESPN heeft de afgelopen jaren behoorlijk veel geleerd door aan de andere kant van de media te staan: als technisch directeur van FC Twente.

Belang van de media

"Ik begrijp nu steeds beter dat men af gaat op wat een analist zegt over een situatie. Dat als iemand uit een andere omgeving iets hoort over Twente en wil weten hoe het zit, ze op die informatie af gaan. Bij Ajax is dat makkelijker, omdat daar meer naar buiten komt. Alleen houd ik er niet van als je doelbewust mensen naar beneden haalt", legt Bruggink uit.

Hij heeft nog altijd contact met analisten waar hij voorheen mee samenwerkte. Ook als technisch directeur onderhield hij dat contact. "Ik spreek Kenneth (Perez, red.) nog vaak. We waarderen elkaar en hebben een goede band samen. Maar het mooie van Kenneth vond ik dat hij ook kritisch kon zijn op Twente, toen ik er werkzaam was. Dat kon ik wel waarderen want hij hoefde mij helemaal niet te beschermen."

Man man, wat slecht

Wel greep Bruggink in als iemand iets zei dat totaal niet klopte. Dan belde hij of stuurde hij een bericht. "Dan vertelde ik wel dat het anders zat en dan legde ik dat uit. Ik heb bij Twente ook ervaren dat mensen elkaar gaan napraten, daar ging ik erg tegen vechten. Dan was er de perceptie dat Twente slecht was na de winterstop. Man man, wat slecht, hoorde je dan. Maar we wonnen wel gewoon van Besiktas en Bodø/Glimt."

Beeldvorming is erg belangrijk, vindt Bruggink. Vooral richting de eigen kanalen en de regionale kanalen, die de lokale fans bedienen. "Die mochten ook gewoon kritisch zijn. Er is daar geen enkele moeite mee bij ons in de regio. Dat was ook leuk. Ik vond dat spel ook leuk. Maar de beeldvorming is zo belangrijk", zegt hij.

'Hier wordt jouw perceptie gevormd'

Dat beaamt Maaskant. Hij vertelt dat hij laatst een trainer sprak namens ESPN langs het veld, waarna de trainer vertelde dat hij die praatjes zo vervelend vindt. "Ik zei dat dit juist zijn brood is. Ik zeg: hier wordt jouw perceptie gevormd voor die camera. Wat je nu zegt, dat is hetgeen wat bij jouw supporters blijft hangen."

Bruggink herkent zich daar enorm in. Hij vond dat misschien wel het leukste aan zijn werk. "We hadden in mijn periode eens twee keer achter elkaar verloren, en ik ging die ochtend - voor de wedstrijd uit bij Sparta - bij Goedemorgen Eredivisie zitten", begint hij. "We hadden het er intern even over, de club vroeg wat ik daar ging doen. Maar ik had het al eens beloofd en het paste ideaal."

Hij vertelt hoe het eraan toe ging: "Ik kreeg echt wel kritische vragen van Hans Kraay jr., over aankopen en dat soort dingen. Prima, echt helemaal geen probleem mee. Ik vond het leuk om mijn verhaal te vertellen, om dat voor de club te vertellen. Want ik weet hoe belangrijk dat is."

