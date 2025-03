Ex-keeper van Oranje ontmoette vriendin bij een talkshow: 'Voetballers hebben wel een beetje een naam, hè'

Als ex-doelman weet Sander Westerveld (50) als geen ander bij mogelijke partners of ze een 'keeper' is, iemand die je lang bij je wil houden. De vrouw waarvan hij houdt is columniste en podcastmaker Debby Gerritsen (46). 'Ik ben geen flirter'.

De twee kwamen elkaar voor het eerst tegen toen ze drie jaar geleden te gast waren in de talkshow HLF8. Op dat moment hadden ze elkaar nog nooit gezien en kenden ze elkaar ook niet.

Westerveld, die keeper was bij onder meer Vitesse, Liverpool en Oranje, behoort niet echt tot de doelgroep van Viva, waarin zij toen een column had. En andersom keek Gerritsen niet naar voetbal.

Flirten

Tijdens de uitzending was het wel duidelijk dat ze wel iets in elkaar zagen. Vrienden stuurden na afloop berichten aan Westerveld om te checken of het klopt wat ze dachten te zien. Voor de zekerheid zei hij na afloop van de show tegen Gerritsen dat hij gescheiden is.

Hij legt tegen het AD uit: "Voetballers hebben wel een beetje een naam, hè. Ik wilde niet dat zij zou denken: ah, het is er zó één." Hij benadrukt dat hij "geen flirter" is.

Instagram

Op de terugweg naar huis vroeg Westerveld aan zijn zoon Sem (een keeper met een contract bij AZ) hoe hij het verder aan moest pakken. Zijn zoon kwam op het lumineuze idee om op Instagram een privébericht te sturen, want zo doet de jonge generatie dat immers. Gerritsen kreeg een melding op haar telefoon: "Sander Westerveld volgt je nu."

Westerveld begreep kennelijk direct hoe op IG gecommuniceerd moet worden. Gerritsen verklapt over het eerste berichtje: "Heel veel vlammetjes. Dat weet ik nog wel." Toch was ze er niet meteen klaar voor om toe te happen. "Wel dacht ik: lieve Sander, jij hebt net een lang huwelijk achter de rug, moet jij niet eerst een jaar de ruimte krijgen? Ik was zijn éérste date, hè."

Ideale wereld

Westerveld blikt terug op zijn stukgelopen huwelijk. "Kijk, in de ideale wereld was ik nog steeds getrouwd", zegt hij.

"Dus het is pijnlijk, ook voor onze kinderen, dat we dat niet voor elkaar hebben gekregen. Maar aan de andere kant hebben we nu een keuze gemaakt waar we allebei gelukkiger van worden. Dus is dat dan pech? De liefde was op. Voor elkaar, niet voor de vier kinderen, nu tussen de vijftien en tweeëntwintig", aldus de voetbalanalist bij Viaplay.

