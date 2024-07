Scheidsrechter Nederland - Turkije: Clément Turpin wordt ondanks al zijn topduels maar aan één beruchte wedstrijd herinnerd

Clément Turpin is zaterdagavond de scheidsrechter tijdens Nederland - Turkije in de kwartfinale van het EK. De Fransman heeft een bak aan ervaring en floot al ontzettend veel topwedstrijden. Toch blijft er in Nederland één wedstrijd hangen die bijna tien jaar geleden compleet uit de hand liep.

Daarvoor moeten we terug naar 26 februari 2015. Feyenoord speelt dan in de tweede ronde van de Europa League in Rotterdam de return tegen AS Roma. Turpin, dan nog een jonge dertiger, is de scheidsrechter. Een tot dan toe compleet onbekende leidsman, maar dat veranderde na deze chaotische wedstrijd razendsnel.

Opblaasbanaan en rode kaarten

Voor rust leek alles nog onder controle. Al gebeurde er wel iets opvallends: de warrig fluitende Turpin legde het spel even stil omdat er een opblaasbare banaan op het veld terechtkwam. Pas in de tweede helft ging het echt mis: Turpin gaf Feyenoord-spits MItchell Te Vrede rood en De Kuip ontplofte van woede. Nadat er spullen op het veld werden gegooid, staakte Turpin de wedstrijd tijdelijk.

Kort daarna stuurde hij na een goal van Feyenoord ook tot verbazing van iedereen reservedoelman Erwin Mulder met een rode kaart naar de tribunes. Feyenoord werd uitgeschakeld en na het turbulente duel was de naam van Turpin gevestigd, maar dan niet op een goede manier.

Clément Turpin vlucht de catacomben in tijdens Feyenoord - AS Roma © Pro Shots

Ervaren scheidsrechter

Turpin had het in Nederland met één duel compleet dus verpest bij het grote publiek. In Frankrijk en bij de UEFA staat hij er wel enorm goed op. De nu 42-jarige debuteerde een jaar na het beruchte duel in De Kuip op een eindronde. Hij floot twee duels op het EK van 2016. Daarna volgden nog het WK van 2018, het EK in 2021 en het WK van 2022. Dit EK is dus al het vijfde eindtoernooi van de Fransman. In 2022 floot hij zelfs de Champions League-finale.

Ruim vijftien jaar geleden debuteerde Turpin in de Franse Ligue 1. Hij heeft zijn sporen in de afgelopen jaren verdiend. In Frankrijk krijgt hij heel vaak topduels toegewezen, zo vertelde Danny Koevermans in gesprek met Sportnieuws.nl. "Hij fluit al jaren aan de top, maar door de wedstrijden tegen Roma denkt iedereen: 'wat een lul'. Dat is natuurlijk onzin."

Rode kaart op het EK

Turpin floot op dit EK de openingswedstrijd tussen Duitsland en Schotland (5-1) en de 0-0 tussen Engeland en Slovenië. In zijn eerste wedstrijd ging hij de mist in door een overtuigende penalty en rode kaart van Schotland te missen.

Hij werd uiteindelijk gered door de VAR, zag ook Mario van der Ende. "Dat had hij wel moeten zien", vindt de oud-scheidsrechter. Tegenover Sportnieuws.nl was hij overigens wel te spreken over de Fransman. "Hij heeft zich heel goed ontwikkeld. Eerst dacht ik: 'waar moet dit nu weer heen', maar er is nu helemaal niets mis mee."

Goed nieuws voor Oranje

Nederland speelde drie keer eerder een wedstrijd onder Turpin. Hij had de leiding tijdens Kazachstan - Nederland in 2015 (1-2), Nederland - Engeland in 2019 (3-1) en tijdens Nederland - Noorwegen in 2021 (2-0). Al die duels werden gewonnen door Oranje. Bijgelovige landgenoten zullen dus blij zijn met de aanstelling van Turpin.

