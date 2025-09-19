Het verhaal van de relatie tussen Evgeniy Levchenko en Victoria Koblenko is een bijzondere. De één is oud-voetballer en actrice spraken voor het eerst af via de mail, zonder dat ze elkaar kende. Wat volgde is een jarenlange relatie met een zoontje. Levchenko legt uit hoe die bijzondere eerste ontmoeting ging. "Ik zag haar op tv en dacht: 'dat is een leuke vrouw'."

Evgeniy Levchenko is geboren in Oekraïne, groeide op in Rusland maar heeft zijn hart verloren in Nederland. Het land waar hij door Vitesse naartoe werd gehaald in het begin van zijn carrière. Niet geheel toevallig viel zijn oog op de eveneens Oekraïense Victoria Koblenko, destijds actrice bij Goede Tijden Slechte Tijden.

Ontmoeting

Levchenko lacht als hij er aan terug denkt: "Ik zag haar bij GTST en ik dacht 'dit is echt een mooie, leuke vrouw'. Ik heb toen mijn uiterste best gedaan om mailtjes te sturen naar haar. Dat was echt alles door elkaar; Nederlands, Russisch en Oekraïens. Zij moest een paar weken de tekst ontrafelen en op een gegeven moment stuurde ze wat terug."

Ze besloten af te spreken in Rotterdam, waar hij destijds speelde bij Sparta Rotterdam. "Ik weet nog dat wij over de brug liepen in Rotterdam en het was echt meteen met heel veel liefde en emoties. Sindsdien zijn we bij elkaar. Dat is nog altijd zo", beschrijft hij het liefdesverhaal.

Oekraïne

Maar het verhaal tussen de twee houdt daar niet op. Ze zetten zich ook allebei keihard in voor mensen in Oekraïne, om ze uit de oorlog te halen. "In het begin was het een gesprek aan de keukentafel, of we niet daarheen moesten. Ik heb al vaker gezegd dat ik er heen wil. Maar ik heb op een moment ook gesproken met mensen aan e frontlinie. Ik denk dat ik hier veel meer van waarde ben, met geld ophalen, met materialen kopen", legt hij uit.

We doen veel voor Oekraïne, ik denk dat we al meer dan één mlijoen hebben ingezameld voor het hele proces. Dat levert veel meer bij dan als ik daar ga staan aan de frontlinie. We hebben bijvoorbeeld ook al 120 kinderen uit Oekraïne gehaald. Die zijn hier, die studeren hier. Die hebben echt een mooi leven op dit moment."

