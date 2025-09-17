Evgeniy Levchenko is de nieuwe gast in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. De oud-profvoetballer van onder meer Vitesse, Sparta en FC Groningen, is bestuurder van de spelersvakbond VVCS en spreekt bij De Maaskantine openhartig over zijn persoonlijke werk tegen de oorlog in Oekraïne.

Evgeniy Levchenko is bij Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld te gast in De Maaskantine. Uiteraard spreekt hij over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en in hoe verre dat zijn werk bij de VVCS beïnvloed. "Elke keer als ik mijn mening verkondig, doe ik dat op persoonlijke titel. Niet vanuit mijn rol als vakbondsman", legt hij al gauw uit. Daarna bespreekt hij de situatie rondom Michel Vlap, die lang in onderhandeling was met een Russische club.

Marino Pusic in Oekraïne

Ook legt Levchenko uit dat hij trots is op Marino Pusic, oud-assistent van Arne Slot die in Oekraïne trainer werd. "Hij heeft in korte tijd ontzettend veel meegemaakt bij de club. Het is voor hem, denk ik, een hele mooie ervaring geweest. Hij heeft weinig last gehad van de situatie vertelde hij mij."

Mooie anekdotes

Maar er is ook ruimte voor minder zware onderwerpen, zoals de relatie met zijn vrouw Victoria Koblenko. Die ontstond op een vrij bijzondere wijze. Ook vertelt hij over zijn mooiste ervaringen als voetballer. "Dat was toen ik voor het eerst werd opgeroepen voor het Oekraïens elftal. Ik kreeg een fax en die was bijna onleesbaar", lacht hij.

Maar er is ook kritiek. Op de FIFA en de IFAP, de commissie voor de spelregels van voetbal. Levchenko vindt dat de FIFA en de FIFPRO duidelijkere rechten moet geven aan spelers om hun contracten te beëindigen. En wat betreft de spelregels. De IFAP had wel wat meer naar Van Basten mogen luisteren. "Hij had echt mooie ideeën, maar daar werd niet naar geluisterd", blikt Levchenko terug.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld spreekt Levchenko over de zaak Diarra, de enorme bedragen die in het voetbal omgaan. Maar ook vertelt hij hoe hij de stoute schoenen aantrok en zijn huidige vrouw Koblenko gewoon een mailtje stuurde om af te spreken. Daarbij beantwoordt hij ook pikante stellingen en dilemma's.