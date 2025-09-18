Evgeniy Levchenko, zelf half Russisch/half Oekraïens, heeft een duidelijke mening over de oorlog in Oekraïne. Laatst kwam hij in opspraak nadat hij Michel Vlap, die naar Spartak Moskou wilde, een berichtje had gestuurd. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine legt de voorzitter van de Verenigign van Contractspelers (VVCS) zijn standpunt uit. “We zouden hem absoluut bijstaan.”

Levchenko legt direct uit dat het een moeilijke situatie is. In de eerste plaats omdat hij half Russisch en half Oekraïens is. “Maar in de tijd van oorlog sta ik aan de kant van Oekraïne, omdat ik vind dat Rusland eigenlijk verkeerde dingen doet”, legt hij uit. De oud-prof raakte laatst in opspraak omdat hij FC Twente-speler Michel Vlap had gesproken vlak voordat de speler naar Rusland wilde transfereren.

Beluister De Maaskantine met Evgeniy Levchenko

Michel Vlap

Levchenko is ook bestuurder van de VVCS, de spelersvakbond. De vakbond die spelers juist bij moet staan en pleit voor vrij verkeer van spelers. “Ik probeer elke keer als ik mijn mening verkondig, duidelijk te maken dat dat op persoonlijke titel is. Stel dat ik over Vlap of andere spelers praat, doe ik dat niet vanuit mijn vak als vakbondsman”, legt hij uit. “Als Vlap bij ons zou komen en hij zou de overstap maken naar Rusland, dan zouden wij hem absoluut bijstaan en helpen. Ook als ik het daar niet mee eens ben.”

Over een eventuele transfer naar Rusland, het land dat in oorlog is met Oekraïne, zegt hij het volgende: “Je moet kijken naar de hele context. Als je naar Rusland gaat en jouw salaris wordt betaald, of als je als club een speler van hen koopt, dan wordt dat geld absoluut gebruikt voor verschillende doeleinden. Waaronder de oorlog”, omschrijft hij.

Gewetensvraag

“Officieel mag het allemaal, een overstap maken of iemand kopen. Maar de vraag is vanuit mij: wil je geassocieerd worden met de oorlog?” Als Levchenko het breder trekt, ziet hij een grotere rol weggelegd voor de Nederlandse overheid wat betreft inkoop en verkoop van goederen.

Verbod

“Er moet één lijn komen voor bedrijven, voor bijvoorbeeld inkoop van gas en olie. Als je alleen al naar de Rotterdamse haven kijkt, met allemaal gas, olie en tankers uit Rusland. Daar schrik je van. De spelers zijn één van de onderdelen waarvan ik vind dat het verboden moet worden om daar naartoe te gaan.”

Beluister De Maaskantine

In de kersverse aflevering, te vinden op Spotify en YouTube, van De Maaskantine komt Evgeniy Levchenko op bezoek. De oud-prof van onder meer Vitesse, Sparta en FC Groningen is bestuurder van de spelersvakbond VVCS en houdt zich op persoonlijk vlak veel bezig met de oorlog in Oekraïne. Hij vertelt openhartig over zijn carrière, standpunten, werk bij de VVCS én zijn relatie met actrice Victoria Koblenko.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld spreekt Levchenko over de zaak Diarra en de enorme bedragen die in het voetbal omgaan. Maar ook vertelt hij hoe hij de stoute schoenen aantrok en zijn huidige vrouw Koblenko gewoon een mailtje stuurde om af te spreken. Daarbij beantwoordt hij ook pikante stellingen en dilemma's.