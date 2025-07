Voetballer Carlos Pérez is op een bizarre manier in het ziekenhuis belandt. De aanwinst van Aris Thessaloniki is gebeten in zijn geslachtsdeel. De hoofdverantwoordelijke? Een huisdier.

Volgens verschillende media is de 27-jarige aanvaller door een hond gebeten in zijn edele delen. Hij zou twee honden uit elkaar proberen te halen, maar dit ging mis. De Spanjaard liep ernstige verwondingen op, waaronder een grote snee in zijn geslachtsdeel. Hij werd snel naar het ziekenhuis gebracht, bevestigde het Spaanse Marca.

Zes hechtingen

De voormalig speler van FC Barcelona, AS Roma, Celta de Vigo en Getafe moest op zes verschillende plaatsen gehecht worden. Het incident vond plaats in Thermi, een gemeente in Thessaloniki. Artsen houden de toestand van Perez nauwlettend in de gaten en overwegen een operatie, meldt de Griekse pers.

Het is onduidelijk hoelang Pérez uit de roulatie zal zijn. Zijn verhuizing naar Griekenland is op een pijnlijke manier van start gegaan: hij maakte slechts twintig dagen geleden de overstap naar Aris. Het komende duel om kwalificatie voor de Conference League tegen het Azerbeidjaanse Araz-Naxçıvan PFK moet hij sowieso missen.

De club heeft aangekondigd alle juridische middelen te zullen aanwenden tegen de eigenaar van de hond.

FC Barcelona

Pérez speelde interlands voor verschillende jeugdelftallen van Spanje. Tussen 2015 en 2020 stond hij onder contract bij FC Barcelona, maar tot een echte doorbraak kwam het niet. Hij speelde 11 wedstrijden voor het eerst elftal waarin hij eenmaal scoorde. In 2020 werd Pérez opgepikt door AS Roma waar hij een stuk meer wedstrijden in de Serie A speelde. Aris Saloniki huurt de speler voor één seizoen van Celta, de club die hem in 2023 overnam.

