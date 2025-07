FC Barcelona lijkt snel verder te willen met Frenkie de Jong, maar zit met één probleem: naar wie moet het contractvoorstel opgestuurd worden? De Nederlandse middenvelder zorgt met een persoonlijke keuze voor een onduidelijke situatie.

FC Barcelona is van plan middenvelder Frenkie de Jong een nieuw contract aan te bieden dat hem tot 2028 aan de club verbindt. Het huidige contract van de Nederlander loopt in de zomer van 2026 af en de Catalanen zijn vastbesloten de verlenging voor aanvang van het nieuwe seizoen te regelen. Volgens Mundo Deportivo stelt Barcelona een verlenging van twee seizoenen voor, waardoor zijn contract tot 2028 loopt, met een optie voor een extra jaar.

Naar wie moet contract?

Het probleem is momenteel dat Barça niet weet met wie ze moeten onderhandelen. De Jong heeft aangegeven dat hij afscheid wil nemen van zijn zaakwaarnemer Ali Dursun, maar over die situatie is nog altijd geen duidelijkheid. De Spaanse topclub en regerend landskampioen weet dus niet of het voorstel naar Dursun kan of dat er inmiddels een andere belangenbehartiger is.

Tien jaar in dienst

De topmiddenvelder sprak onlangs publiekelijk over zijn toekomst en gaf duidelijk aan dat hij hoopt een nieuw contract bij Barcelona te tekenen. Als hij dit contract tekent en de optie voor een extra jaar wordt gelicht, zou De Jong 32 jaar zijn en tien jaar bij Barcelona hebben gespeeld wanneer zijn contract in 2029 afloopt. De international kwam in 2019 voor 86 miljoen euro over van Ajax naar Camp Nou. Tot nu toe speelde hij 259 wedstrijden voor de Catalaanse club, waarin hij 19 doelpunten maakte en 23 assists gaf.

Aanvoerder?

Of hij bij Barcelona het veld weer betreedt met de aanvoerdersband, is nog niet bekend. De Nederlander nam de band afgelopen seizoen regelmatig over omdat eerste aanvoerder Marc-André Ter Stegen geblesseerd was en is. De Duitse keeper staat nog zeker maanden buitenspel. Trainer Hansi Flick gaf op het trainingskamp in Zuid-Korea aan dat de selectie zelf bepaalt wie de aanvoerders worden voor het nieuwe seizoen. "Net zoals dat de afgelopen seizoenen gebeurde. Dat zullen de spelers een week voor de officiële start bekendmaken."

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.