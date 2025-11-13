Teije ten Den, voormalig spits van FC Volendam en Go Ahead Eagles, kijkt terug op een opmerkelijke tijd in Spanje, waar hij op het derde niveau voetbalde. Zijn ervaringen bij CD Guijuelo en CE L'Hospitalet waren allesbehalve normaal en gaven hem een inkijkje in de bijzondere gewoontes van het Spaanse voetbal. "We moesten boekjes lezen, allemaal samen in een kring", vertelt Ten Den.

Bij CD Guijuelo werd een obsessieve focus op het gewicht van spelers de dagelijkse realiteit. "Elke dag voor de training moesten we op de weegschaal", vertelt Ten Den in het ESPN-programma Tekengeld. "Dan was er één regel: je mocht maar 300 gram afwijken van de dag ervoor. Zat je daar overheen, dan kreeg je een boete."

Het leverde opmerkelijke taferelen rondom de weegschaal op. "Zeker als je dan een wedstrijd had gehad en je was vrij geweest, had iedereen het ervan genomen. Iedereen moest dan op maandag weer op de weegschaal. Een paar jongens trokken alles uit, zelfs hun onderbroek. Dan weet je dat het spannend wordt. Dat was wel een spektakel elke keer, de boete was 50 euro per dag en kon oplopen", vervolgt de spits.

Verplichte leeskring op trainingen

Zijn tijd bij CE L'Hospitalet bracht weer andere uitdagingen met zich mee. "We hadden een trainer die erg veel confrontaties zocht met spelers. Dat betekende elke training ruzies en dat er jongens van de training werden gestuurd. We gingen ook heel andere dingen doen. Wandelingen met elkaar en we zijn bijvoorbeeld ook naar het circus geweest. Dat was in het Spaans. In het begin werd ik nog een beetje gematst, daar had ik wel mijn bedenkingen bij."

Wat echt buitengewoon was bij L'Hospitale, was de verplichte leeskring tijdens de trainingen. "We gingen boekjes lezen met een bepaalde moralistische boodschap. Die moesten we met z'n allen lezen in een kring. We moesten dan voorlezen en als je niet wist waar we waren dan moest je rondjes lopen om het veld. Dat was je waarschuwing. Als je daarna nog een keer werd betrapt en hij gaf je de beurt en je wist niet waar we waren, dan kon je naar huis gaan. Dan dacht ik echt: waar ben ik beland?"

Na zijn Spaanse avontuur keerde Ten Den in de zomer van 2020 terug naar Nederland. Hier verdedigde hij de kleuren van Kozakken Boys en De Treffers, voordat hij zich aansloot bij Rohda Raalte. Onlangs nam Rohda Raalte het in de KNVB Beker op tegen FC Twente. Hoewel ze verrassend op voorsprong kwamen, moesten ze uiteindelijk met 1-4 hun meerdere erkennen in de ploeg uit Enschede.