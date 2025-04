Kees Kwakman en Bram van Polen onthullen bijzondere details van profcontract: 'Ik vroeg elk jaar iets geks'

In het ESPN-programma 'Tekengeld' gaven Kees Kwakman en Bram van Polen een kijkje in de bijzondere details van hun profcontracten. Kwakman deelde hoe zijn eerste contract bij Volendam begon met een bescheiden salaris, maar in de loop der jaren groeide. Van Polen sprak over de unieke clausules die hij elk jaar toevoegde, zoals etentjes en geschenken, om zijn contracten persoonlijker te maken.

Kwakman begon zijn carrière bij Volendam met een bescheiden salaris van 1000 euro per maand in zijn eerste contract. "Ik was nog jong en had niet veel ervaring, maar het voelde als een goed begin", aldus Kwakman bij Tekengeld.

Het salaris groeide al snel nadat Volendam promoveerde naar de Eredivisie. Kwakman kreeg een stijging van 25% en zag een aanzienlijke verbetering van zijn inkomsten, vooral door de premies per gewonnen wedstrijd. "De premies in de Eredivisie waren behoorlijk, en dat gaf me extra motivatie om altijd mijn best te doen op het veld."

Kees Kwakman ging tóch skiën

Kwakman herinnerde zich ook enkele van de opvallende clausules in zijn contracten die de club had opgenomen. "Ik zag dat je in die tijd absoluut niet had mogen parachutespringen, bungeejumpen, paragliden, diepzeeduiken, skiën, snowboarden, gemotoriseerde behendigheidssporten, kickboksen en aanverwante vechtsporten", zegt hij met een lach. Toch gaf hij toe dat hij wel eens de grenzen opzocht: "Ik heb wel een paar keer geskied tijdens mijn carrière. Terwijl dat wel standaard volgens mij in contracten staat."

De Volendammer was zich bewust van de risico's die deze activiteiten met zich meebrachten, maar gaf toe deze wel soms op te zoeken. "Ja, dat is gewoon eigenlijk niet slim." Toch deed hij het niet stiekem: "Ze wisten dit op de club en dat is dan een beetje gedoogbeleid. Maaskant (Robert Maaskant, red.) wist dus wel dat ik ging skiën, in ieder geval," vertelt hij.

Van sterrenrestaurants tot gratis biertjes

Van Polen keek op zijn beurt terug op de bijzondere clausules die hij in zijn contracten bij PEC Zwolle wist te bedingen. In plaats van traditionele eisen voor extra geld, vroeg hij elk jaar om iets unieks, vaak met een persoonlijk tintje. "In plaats van meer geld, vroeg ik gewoon met mijn hele familie uit eten te gaan bij een sterrenrestaurant, bijvoorbeeld De Librije in Zwolle", zegt Van Polen lachend. "Het werd een beetje een spelletje, een jaarlijkse traditie waarbij ik iets grappigs vroeg dat niet per se met geld te maken had."

De clubicoon van PEC Zwolle gaf toe dat hij ook altijd kleine extraatjes vroeg, zoals een cadeautje voor zijn vrouw of een leuke activiteit voor de spelersgroep. "Een keer vroeg ik zelfs om een gratis biertje voor alle seizoenskaarthouders", zegt Van Polen met een glimlach. "Het was gewoon mijn manier om de contractonderhandelingen wat luchtiger te maken, maar ik vond het ook leuk om iets anders toe te voegen aan de deal. Het was altijd iets wat je kon krijgen zonder dat het echt iets kostte, maar het maakte alles wel wat persoonlijker."

