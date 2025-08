Cristiano Ronaldo is met zijn 40 jarige leeftijd nog altijd superfit. De Portugese topvoetballer staat bekend om zijn professionaliteit en obsessie voor details. Een voormalig teamgenoot onthult een bijzonder geheim.

Zijn voormalig Portugees teamgenoot Cédric Soares, Europees kampioen in 2016 en huidig speler van São Paulo, vertelt over een bijzonder gesprek met Ronaldo. In een interview met ESPN Brazilië sprak Soares, naast vele andere onderwerpen, over enkele opmerkelijke routines.

'Geen telefoons'

"Cristiano is een winnaar. Hij streeft elke dag naar perfectie," aldus de 34-voudig Portugees international. Soares. Hij benadrukt hoe Ronaldo zowel op als naast het veld altijd het goede voorbeeld wil geven.

"Bij het nationale team zei hij: 'Geen telefoons, laten we even naar de kamer gaan om te praten.' Hij deelde zijn ervaringen en dagelijkse bezigheden, vertelde verhalen. Hij is een uitmuntende professional en het resultaat is duidelijk," vervolgde de oud-speler van Arsenal en Southampton.

5G-technologie

Een van de meest opmerkelijke momenten uit het interview was toen Soares zich een bijzonder advies van Cristiano herinnerde, met betrekking tot 5G-technologie. "Op bepaalde momenten stopte hij met het gebruik van zijn telefoon. Hij zei dat het zijn slaap beïnvloedde en daarom liet hij hem buiten de slaapkamer", vertelt de in Duitsland geboren Portugees.

"Er was een periode waarin hij tegen me zei: 'Cédric, je kunt geen 5G gebruiken, want het kan je slaap schaden.' Dat was toen 5G net uitkwam. Ik weet niet of hij het nog steeds doet, maar hij blokkeerde het signaal om urenlang te kunnen slapen."

Al Nassr

Ronaldo weet niet van stoppen. De 221-voudig international maakt zich op voor zijn derde seizoen bij Al Nassr FC. De club uit Saoedi-Arabië werd nog geen landskampioen na de transfer van Ronaldo. Dit zal hij willen veranderen. Al Nassr speelt op 19 augustus hun eerste competitiewedstrijd van het seizoen.