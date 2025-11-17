Het Nederlands elftal móét maandagavond een ticket voor het WK veiligstellen. Oud-topvoetballer Wim Kieft verwacht dan in ieder geval meer van Memphis Depay. De alltime-topscorer krijgt bikkelharde kritiek van de ex-topspits. "Ik heb hem nog nooit zo slecht in Oranje gezien."

Het elftal van bondscoach Koeman kwam van een koude kermis thuis na het zielloze 1-1 gelijkspel tegen Polen. Hierdoor is Oranje nog steeds niet zeker van een ticket naar de VS, Canada en Mexico komende zomer. Vooral het vertoonde spel in Warschau stelde onwijs telleur. Ondanks zijn goal, zakte vooral Memphis door de ondergrens, zagen ook de analisten aan tafel bij NOS Studio Voetbal.

'Die combinatie kwam er helemaal niet uit'

Een van hen was oud-spits van onder meer Ajax en PSV, Wim Kieft. Hij vond vooral het duo Justin Kluivert en Memphis een miss match. "Die combinatie kwam er helemaal niet uit", zo stelde hij. Dat was volgens Kieft vooral op het conto te schrijven van de aanvaller van Corinthians. Mocht Memphis maandagavond starten, staat er sowieso een andere aanvallende middenvelder achter hem. Kluivert haakte zondag namelijk af bij Oranje wegens een blessure.

'Nog nooit zo slecht zien spelen in Oranje'

Kieft vervolgde zijn kritiek op Memphis met een bikkelhard statement. "Ik hem nog nooit zo slecht zien spelen in Oranje. Je kan zeggen: een beperkte spits die een goal maakt; prima wedstrijd. Maar van hem verwacht je meer." Dit kwam volgens de 63-jarige analist door de manier hoe Memphis ging spelen toen het bij zijn hele ploeg niet liep op het veld. "Als hij geen ballen krijgt, gaat hij acties maken die helemaal niet kunnen. Hij verloor werkelijk elke bal'', aldus Kieft.

Tegen Litouwen krijgt Memphis een nieuwe kans om zich te bewijzen. Tijdens de moeizame heenwedstrijd, die in 3-2 eindigde, maakte hij nog twee doelpunten en kroonde hij zich tot topscorer allertijden van Oranje. De andere opties in de spits voor Koeman zijn Donyell Malen en kersverse debutant Emmanuel Emegha.

