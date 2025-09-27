Kennen we hem nog? Ooit was Gerard Deulofeu voortbestemd om de opvolger van Lionel Messi te worden bij FC Barcelona. Het liep echter allemaal anders, mede door een paar ernstige blessures. Bijna drie jaar geleden ging het opnieuw mis en nu heeft de Spanjaard de stilte doorbroken.

Zijn laatste club was het Italiaanse Udinese. Hij speelde vijf jaar voor deze club, maar zijn contract liep deze zomer af. Het is niet verwonderlijk dat weinig mensen dat hebben meegekregen. Deulofeu heeft al bijna tweeënhalf jaar niet meer voor deze club gespeeld. Nu is hij transfervrij en droomt hij van een terugkeer op het veld, ondanks een zware knieblessure.

In een gesprek met Engelse media benadrukte hij hoe erg de fysieke problemen zijn. "Dit is veel meer dan een blessure. Alsof ik een prothese in mijn knie heb. Ik kan geen stap zetten omdat bot op bot stoot en dat is een serieuze aangelegenheid. Ik vecht tegen de biologie en mijn eigen hoofd. De strijd duurt al twee jaar, ik heb geluk dat iedereen van mijn team achter me staat," aldus Delofeu.

'Ik wil geschiedenis schrijven"

Zelf omschrijf hij zich als 'praktisch invalide', maar toch houdt de 31-jarige buitenspeler na vier zware blessures hoop op een wonderbaarlijke terugkeer binnen de lijnen. "Het wordt zwaar, maar ik wil geschiedenis schrijven. Ik geloof dat ik de speler kan worden die het langst afwezig was en toch een succesvolle comeback maakte. Dat zou voor mij magnifiek zijn. Ik bid voor een wonder, en ik wil dit doen voor mijn familie. Mijn kinderen zijn geboren met het idee dat ik voetballer ben, nu wil ik dat ze me op het veld zien," verklaarde Delofeu.

De aanvaller kende, hoewel hij zijn belofte nooit echt waar kon maken, een mooie carrière. Naast Barcelona en Udinese speelde hij ook voor Everton, Sevilla, AC Milan en Watford. Deulofeu doorliep alle jeugdselecties van Spanje en speelde vier keer voor het nationale team, waarin hij één doelpunt maakte.

