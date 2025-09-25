Het noodlot van de één is het geluk van de ander... Federico Chiesa was de grote naam die Arne Slot buiten de selectie van Liverpool liet voor de groepsfase van de UEFA Champions League dit seizoen. Toch heeft de Italiaan zich na een moeizaam debuutjaar in Engeland niet laten kisten en toont hij zich beschikbaar voor zijn trainer.

De ex-Juventus-speler maakte in de slotfase de winnende goal in de eerste Premier League-wedstrijd tegen Bournemouth (4-2). Ook in de laatste wedstrijd, thuis tegen Southampton in de League Cup (2-1), was hij weer beslissend met twee assists.

Blessure zorgt voor kantelpunt

Daarvoor speelde Chiesa amper tien minuten tegen Newcastle, Arsenal en Burnley. Hij ontbrak zelfs volledig op het wedstrijdformulier tijdens de Merseyside-derby tegen Everton. Dat was ook het geval tegen Atlético Madrid in de Champions League (3-2 winst). Chiesa was namelijk niet opgenomen in de selectie van Liverpool voor het miljardenbal. Maar dat verandert allemaal door een noodlottige blessure van zijn landgenoot.

Giovanni Leoni, een 18-jarige centrale verdediger, liep bij zijn debuut voor The Reds een zeer ernstige blessure op. Een gescheurde kruisband in zijn knie. Hij zal lange tijd uit de roulatie zijn, naar verwachting zo'n zeven maanden. Volgens de UEFA-regels mag een speler die 60 dagen of langer geblesseerd is, worden vervangen op de lijst voor de miljoenencompetitie. En daar komt landgenoot Federico Chiesa in beeld.

Nieuwste regel van de UEFA

Dit is een nieuwe UEFA-regel sinds dit seizoen. Overigens is Liverpool niet de eerste club die hem toepast. FC Porto deed het al met Nehuén Pérez, die geblesseerd raakte en plaatsmaakte voor Alarcón. Ook Chelsea verving Dário Essugo door Facundo Buonanuotte.

