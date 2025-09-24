Frank Rijkaard was net als veel Nederlanders in de jaren 70 groot fan van Johan Cruijff. Ze speelden nog even samen, terwijl Cruijff ook een belangrijke factor was in Rijkaards tijd als trainer bij FC Barcelona. Ondanks het overlijden van het voetbalicoon is de band er nog steeds.

Woensdag was Rijkaard met nog tal van andere ex-topsporters en bekende Nederlanders bij de 25e open dag van de Johan Cruyff Foundation. "Een prachtige dag, de zon schijnt. Mooi geregisseerd van boven en we zien alleen maar blije gezichten", vertelt Rijkaard tegenover Sportnieuws.nl.

"Het geeft plezier aan kinderen. Dat is leuk om te zien. Het mooie is dat deze kinderen de kans krijgen om te sporten. En daar heeft de Johan Cruyff Foundation heel belangrijk werk in", stelt de Europees kampioen van 1988.

Lof voor 'jeugdheld' Johan Cruijff

Cruijff was naar eigen zeggen Rijkaards 'jeugdheld'. "Een icoon van het Nederlandse voetbal. Iemand die het Nederlandse voetbal op de kaart heeft gezet. De fantastische speler die hij was", somt Rijkaard vol lof op. Zijn eerste herinnering: "Als kind, dat ik hem op tv zag voetballen. De weergaloze sporter die het was."

Rijkaard heeft het geluk gehad dat hij Cruijff van dichtbij mocht aanschouwen. "Dat is een prachtige ervaring geweest, en mede daardoor sta ik hier. We zijn allemaal opgegroeid in de tijd van Johan en de meesten die hier staan hebben met hem te maken gehad", stelt hij. Rijkaard kan ook niet kiezen tussen de speler of trainer Cruijff. "Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als we de voetballer nooit gezien hadden, dan was hij waarschijnlijk ook nooit coach geworden. Hij heeft zijn unieke idee meegenomen naar het trainersvak. Het is mij om het even."

Favoriete uitspraak

Waar hij stelliger in is, is de keuze voor zijn favoriete Cruijffiaanse uitspraak. Dat is 'Elk nadeel heb z'n voordeel'. "Die uitspraak kun je overal op toepassen, ook in het dagelijks leven", verzekert de 62-jarige Rijkaard.