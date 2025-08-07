Ronald Koeman ontving uit de handen van Guus Hiddink de Eredivisie Oeuvre Award. De twee trainers kennen elkaar al erg lang en maakten veel mee samen. Na de uitreiking sprak Guus Hiddink met Sportnieuws.nl over de huidige bondscoach van het Nederlands elftal en zat vol anekdotes. "Ik was best ontroerd toen hij belde."

Ronald Koeman dacht namelijk maar aan twee personen die hem de prijs konden overhandigen, toen hij hoorde dat hij deze zou krijgen. Johan Cruijff (in 2016 overleden) en Guus Hiddink. "Ik was best ontroerd dat ik gevraagd werd. Ronald heeft natuurlijk een hele mooie spelerscarrière gehad en is nog altijd bezig aan een goede trainerscarrière. Toen hij het vroeg, zei ik uiteraard meteen ja."

Geschiedenis met Koeman

Hiddink kwam voor het eerst in aanraking met Koeman toen hij bij PSV trainer was. Speler Koeman kwam naar PSV in een bijzonder sterke lichting. Hiddink nam hem later als assistent aan toen hij bondscoach was van Oranje in 1998. De levens vlechten dus al decennia in elkaar. "We zien elkaar niet dagelijks, niet wekelijks, maar als we elkaar zien heb je net het gevoel zoals het was als speler of trainer", beschrijft Hiddink de band.

Golfen met Johan Cruijff

De legendarische trainer leerde Koeman nog beter kennen omdat ze privé ook met elkaar om gingen. "Je hebt vrij intense contacten, dus dat is dan logisch. Zo gingen we nu dan ook golfen. Dat ging er altijd fanatiek aan toe", memoreert hij. "Ik weet nog een wedstrijd in de periode dat Barcelona onder Johan Cruijff op Papendal trainde. Ik was uitgenodigd voor een lunch, toen mij gevraagd werd wat ik die middag ging doen. Ik vertelde dat ik ging golfen en toen wilde Johan mee. 'Ronald, jij hoeft niet te trainen, jij gaat ook mee', riep hij toen."

Zo gezegd, zo gedaan, natuurlijk. Zo gingen Hiddink, Cruijff en destijds speler Koeman een middagje golfen. "Johan was direct zijn eerste bal he-le-maal kwijt. Maar hij vond hem nog wel aan de rand van de fairway. Koeman en ik keken elkaar aan en zeiden: 'De enige die dit mag én kan is onze Johan'. Dat is echt een mooi verhaal."

Bondscoach Koeman

Hiddink kijkt met groot plezier naar het Oranje van Koeman, vertelt hij na de uitreiking. "Hij heeft met een mooie generatie spelers te maken. Van jongens die uit de Eredivisie één, twee, drie jaar weg zijn. Met alle respect voor onze competitie, maar als je op een nog hoger niveau komt, Premier League, Spaanse League, dan leer je snel op een hoog niveau te acteren. En hij kan dat heel goed managen. Dus we zitten in een mooie periode van het Nederlandse voetbal."

