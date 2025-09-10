De Premier League wordt overspoeld met goede Nederlandse voetballers. Met name verdedigers. Dat ziet ook oud-topvoetballer Jaap Stam, die jarenlang een vaste waarde was bij Manchester United. Bij een van zijn landgenoten ziet hij een 'machtig wapen' waar hij ook over beschikte.

Stam speelde zelf tussen 1998 en 2001 in de Premier League en kent de competitie dus als geen ander. Verdedigen was zijn expertise en daar was hij een van de besten in. In gesprek met het Algemeen Dagblad noemt hij Virgil van Dijk "de beste verdediger van de wereld". Stam roemt Van Dijks uitstraling, fysiek, kopkracht, inspeelpass en leiderschap. "Hij heeft het hele pakket dat tegenwoordig wordt gevraagd", aldus de oud-international.

"In de één tegen één is Virgil alleen maar beter geworden. Hij is de complete verdediger als je kijkt wat de toekomst van een verdediger vraagt. Ik zie weinig spelers die dit allemaal hebben."

Gelijkenissen met Micky van de Ven

Jurriën Timber van Arsenal is "geweldig" in de ogen van Stam. Maar het is juist de verdediger van die andere club uit Noord-Londen waar Stam helemaal wild van is. "Ik vind Micky heel goed, omdat hij met zijn snelheid veel offensieve en defensieve waarde heeft. Hij schept verwarring. Tegenstanders worden gek. Teamgenoten vinden het heerlijk omdat hij veel kan corrigeren", oordeelt Stam.

Stam zou Van de Ven altijd centraal achterin opstellen, in plaats van op linksback. Ook ziet de oud-verdediger iets terug in de huidige speler van Tottenham Hotspur. "Hij heeft ook de versnelling in de versnelling. Die had ik vroeger ook. Een machtig wapen, al moeten explosieve spelers ook meer uitkijken voor blessures", weet Stam.

