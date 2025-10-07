Justin Kluivert boekt niet alleen succes op het veld bij AFC Bournemouth, waar hij afgelopen week nog scoorde, maar ook buiten het veld. De Oranje-international werd dit jaar voor het eerst vader, en als het aan zijn verloofde ligt, niet voor het laatst. Dat vertelt Kluivert in gesprek met deze site.

Kluivert zit erg op zijn plek bij de Engelse ploeg, waar hij na wat avonturen bij Ajax, AS Roma, RB Leipzig, OGC Nice en Valencia FC terechtkwam. Momenteel staat de tweede zoon van voetballegende Patrick Kluivert vierde in de Premier League met Bournemouth, waarmee hij de laatste vijf wedstrijden geen enkele keer verloor. De club is slechts twee punten verwijderd van koploper Arsenal en een punt van landskampioen Liverpool.

Vaderschap

Afgelopen seizoen maakte Kluivert nog indruk door twee keer een hattrick tijdens een uitwedstrijd te scoren. Daarmee plaatste hij zichzelf in een rijtje met namen als Luis Suárez en Harry Kane. Maar niet alleen op het veld beleefde hij hoogtepunten. De voetballer en zijn verloofde Shanna Taihuttu verwelkomden in februari namelijk hun eerste kindje, dochter Giselle Sofia.

"Het is het mooiste wat er is", antwoordt Kluivert in gesprek met Sportnieuws.nl op de vraag hoe het vaderschap hem bevalt. "Dit zal zeker niet het enige kind zijn dat we zullen krijgen. Als ik mijn vrouw moet geloven, zullen er nog veel volgen na onze kleine prinses. Het is het mooiste wat me is overkomen. Echt prachtig." Met die woorden lijkt hij niet alleen in de voetsporen van zijn vader te treden als voetballer, maar ook als papa. Patrick Kluivert heeft in totaal vier kinderen en één bonuskind.

Gebroken nachten

Een kind krijgen betekent meestal gebroken nachten, niet bepaald ideaal voor een topsporter. Toch lukt het Justin Kluivert om vaderschap en voetbal te combineren, vooral dankzij zijn “goede vrouw”. “Ik heb een topvrouw die alles op zich neemt, zodat ik me volledig kan focussen en mijn ding kan doen op het veld. Dat weet zij ook, en daar steunt ze me in.”

Interlands

Kluivert is op dit moment in Nederland, waar hij zich bij Oranje heeft gemeld voor de aankomende interlands. Op 9 oktober speelt de ploeg van Ronald Koeman een WK-kwalificatieduel tegen Malta. 12 oktober wacht er een wedstrijd tegen Finland.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.