Rafael van der Vaart zit om zijn mening niet verlegen. De oud-topvoetballer zegt als analist wat hij ervan denkt en dat zorgt wel eens voor bonje. Na pittige woorden over de Engelse verdediger Harry Maguire gingen alle alarmbellen af.

"Ik vind analist een beetje een lelijk woord. Ik zeg altijd: ik kijk voetbal zoals iedereen kijkt en ik mag er over zeggen wat ik er van vind. Ik ben niet zo van het tactisch kijken, ik ga als fan lekker zitten en ik wil een leuke wedstrijd zien", zegt Van der Vaart over zichzelf.

Compliment voor Van der Vaart

"Wat ik echt goed aan hem vindt, is dat je hem begrijpt", haakt zijn vriendin Estavana Polman in tijdens de podcast Voetbal Vervolg. "Ik heb weinig kennis en ik begrijp hoe hij praat en uitlegt. Het is niet moeilijk voor een niet-kenner. Bij heel veel voetbalanalisten denk ik: wat zeg je nou? Het lijkt wel hocus pocus hoge school… Ik vind dat hij dat goed doet. Bij deze, je compliment van de dag", zegt ze tegen Van der Vaart.

"Ik denk: wat zou ik zelf prettig vinden? Het wil niet zeggen dat je gelijk hebt, of je gelijk wil halen. Want veel analisten willen met tactische beelden hun gelijk halen", schetst Van der Vaart. "Ik zei ooit een keer over (Ryan, red.) Gravenberch dat hij beter is dan (Jude, red.) Bellingham. Maar Gravenberch speelde geen minuut bij Bayern München en Bellingham was de grote ster. Als die het nu zo goed doet - en ik werd uitgelachen door iedereen - dat vind ik dan wel weer leuk."

Maguire

"Heb je ook gelijk met Harry Maguire?", krijgt Van der Vaart naar zich toegeworpen. Daarvoor moeten we terug naar 2019, naar de oorsprong van de rel. Van der Vaart zei toen over de verdediger: "Als ik op zondag bij een amateurclub ga kijken, vind ik er zo drie die dit ook kunnen. Het is misschien een beetje lullig om te zeggen, maar dat meen ik echt."

Die woorden bereikten ook Engeland, waar hij groot nieuws was. "Dat is een beetje uit de hand gelopen. Zijn zaakwaarnemer belde en zei: 'Wat heb je tegen hem?'" Van der Vaart reageerde door te zeggen dat hij niks tegen de verdediger had. Hij vond het knap dat de belangenbehartiger zijn speler voor 90 miljoen pond had weggebracht naar Manchester United. "Dat maakt jou de beste zaakwaarnemer."

Van der Vaart en Van Barneveld

Van der Vaart haalde deze week ook de krantenkoppen, door te zeggen dat hij wil gaan samenwerken met de gevallen topdarter Raymond van Barneveld. De vijfvoudig wereldkampioen deed na zijn roemloze aftocht op het WK een schreeuw om hulp en die werd beantwoord door de oud-international. Het is nog niet duidelijk hoe de samenwerking tussen de twee Nederlandse sportlegendes eruit gaat zien.