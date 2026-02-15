Robin van Persie was kort van stof nadat zijn ploeg de zege voor de poorten van de hel wegsleepte dankzij een benutte penalty van Casper Tengstedt. Feyenoord won ternauwernood van Go Ahead Eagles, maar zag wel Oussama Targhalline en Sem Steijn uitvallen. Daarbij vertelde Van Persie dat de groep op een kort trainingskamp gaat. Dat heeft alles met Raheem Sterling te maken.

Robin van Persie was met de schrik vrij gekomen tegen Go Ahead Eagles dankzij een late goal van Casper Tengstedt. De Deen benutte een penalty in blessuretijd waardoor Feyenoord won. "Het is frustrerend dat het zo lang duurt, we hebben veel kansen gemist", zegt Van Persie kort over de wedstrijd.

Trainingskamp Feyenoord

Daarna ging hij over op andere, meer dringende zaken. Zo gaat Feyenoord komende week naar het buitenland met de gehele selectie, inclusief Sterling. De Engelsman wacht nog op zijn werkvisum, maar mag in het buitenland wél meetrainen met de groep. "Dat heeft er inderdaad mee te maken. We gaan in het buitenland trainen, maar het is ook een mooie kans om te werken aan de teamcultuur. We kunnen mooie gesprekken voeren en leuke dingen doen met elkaar."

Het is iets dat hij als speler ook meemaakte, toen Giovanni van Bronckhorst nog trainer was. "Hij deed dat toen vlak voor de bekerfinale, toen werd het Marbella. Dat heb ik destijds als prettig ervaren. Dus dat gaan we nu weer doen." Waar de ploeg naartoe gaat, vertelde Van Persie niet.

Blessures

Ook moest Van Persie een update geven over twee blessuregevallen bij Feyenoord. Oussama Targhalline en Sem Steijn vielen beide uit in de wedstrijd met Go Ahead Eagles. Steijn viel nota bene in voor Targhalline, maar moest in de rust achterblijven. "Targhalline is er voorlopig uit, dat was een smerige overtreding. Dat hoort niet op een veld thuis, dat je de tackle zo hoog inzet. Dat ziet er niet goed uit voor hem. Testen zullen volgen, maar het ziet er niet best uit", vertelde hij daarover.

Over Steijn kon hij ook nog niet zoveel zeggen, behalve dan dat de wissel in samenspraak met de middenvelder was. "Sem viel in en kreeg best snel last van zijn knie en dat bleef aanhouden waardoor Sem ook aangaf dat hij niet verder kon." Ook wat betreft Steijn is het dus afwachten, dat terwijl hij net terug was van een vorige blessure.

