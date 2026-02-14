Raheem Sterling kwam als een komeet het Nederlandse voetbal binnen. De transfer naar Feyenoord maakte veel los in het voetballandschap, maar nu moet hij het allemaal nog waarmaken. Hij kijkt er zelf in ieder geval erg naar uit. In gesprek met het mediateam van Feyenoord deelt hij zijn enthousiasme: "De fans hier zitten vol met passie."

Hoewel dat de 31-jarige routinier al veel ervaring heeft in de voetballerij is dit pas zijn eerste avontuur in het buitenland. Sterling speelde in de jeugd voor Queens Park Rangers en ging daarna naar Liverpool waar hij doorbrak. Later ging hij naar Manchester City, Chelsea, Arsenal en nu dus naar Feyenoord. Daar heeft trainer Robin van Persie een grote rol in gespeeld, zo vertelt de 82-voudig Engels international.

Invloed Robin van Persie

Voor de camera van Feyenoord legt hij zijn keuze uit: " “Als Robin wil praten, dan moet je altijd de telefoon opnemen. We spraken elkaar en kregen een goed gevoel. We wisten wat we van elkaar nodig hadden en delen dezelfde visie op voetbal. Ik wilde voelen wie Robin was en waar de club voor staat. Daarna was het een makkelijke keuze. Voetbal gaat over gevoel en dat gevoel is erg goed.”

De invloed van Van Persie was voor Sterling direct voelbaar in Rotterdam. "De gesprekken met hem gingen over waar ik kan helpen en steunen waar mogelijk. Met zijn ervaring weet hij wat ik nodig heb. Ik ben er pas een paar uur en zie nu al hoe Robin met de spelers omgaat, dat was een van de redenen om hier te komen", zegt hij. "Ik heb jaren geleden tegen hem gespeeld, het is een top professional en in Engeland is hij een van de grootste ooit."

Anfield

Sterling is daarbij groot fan van het shirt van Feyenoord, vertelt hij in het eerste interview. "Het voelt goed om hem aan te hebben, het shirt heeft heel mooie kleuren", zegt hij richting de fans. Daar heeft hij trouwens ook een goed woordje over. "De fans zitten vol passie, dat was iets dat ik al wist. Het geeft mij een soortgelijk gevoel als Anfield, waar de supporters dichtbij de club staan. Je hoort het als je de wedstrijden kijkt. Je voelt de emotie en dat is iets dat mij als speler drijft."

Allereerst wil Sterling fit raken en zo snel mogelijk van waarde zijn voor Feyenoord. "Ik wil het niveau bereiken dat ik weet dat ik kan halen. Ik wil het team helpen en productief zijn', besluit de Engelsman. Zondag tegen Go Ahead Eagles is hij er in ieder geval nog niet bij. Zijn werkvergunning is nog niet rond.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.