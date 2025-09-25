De terugkeer van FC Utrecht in de Europa League is teleurstellend begonnen. In een meeslepend duel speelde de ploeg van Ron Jans uitstekend tegen de gevallen grootmacht Olympique Lyon, maar stond het na een frusterende avond net als alle andere Nederlandse clubs met lege handen.

Utrecht begon het duel sterk in de sfeervolle Galgenwaard en kreeg de nodige kansen, maar kwam net als Lyon in de eerste helft niet tot scoren. De frustraties namen zo nu en dan de overhand aan beide kanten. Dat gold zelfs voor de bank. Zowel Ron Jans als Paulo Fonseca kregen bij een onvriendelijk onderonsje een gele kaart.

Een kwartier voor tijd kreeg Lyon de Galgenwaard dan toch stil. Tanner Tessmann knalde van afstand de bal prachtig binnen namens de Fransen: 0-1. Daarna deed Utrecht alles wat binnen de mogelijkheden lag, maar het wilde maar niet lukken voor Jans en co. Onder meer Haller en Zechiël kregen in de slotfase nog grote kansen, maar gescoord werd er niet meer.

Daardoor sloot Utrecht de Europese weken voor Nederland in stijl af. Ajax en PSV verloren in de Champions League hun eerste wedstrijd. In de Europa League gingen ook Feyenoord en Go Ahead Eagles onderuit, waardoor Nederland bijzonder slechte zaken deed in de coëfficientenranglijst.

Na 15 jaar weer terug

De terugkeer van FC Utrecht in Europa liet lang op zich wachten. Het was het seizoen 2010/2011 dat Utrecht in de groepsfase van de Europa League zat. De Nederlandse subtopper zat toen in een poule des doods, met grootmachten als Napoli en Liverpool. Steaua Boekarest - de tegenstander van Go Ahead Eagles vanavond - was de vierde club in de groep.

Utrecht deed het toen onverwachts knap, met slechts één nederlaag (tegen Steaua Boekarest). Maar door liefst vijf gelijke spelen pakte de ploeg slechts vijf punten. Dat was niet genoeg om door te bekeren naar de knock-outfase.

Basisopstellingen FC Utrecht - Olympique Lyon

FC Utrecht: Barkas; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Vesterlund, Zechiël, Engwanda; Rodriguez, Haller, Murkin.



Olympique Lyon: Greif; Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico; De Carvalho, Morton; Karabec, Sulc, Fofana; Satriano.

