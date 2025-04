Ex-topvoetballer Wesley Sneijder wordt vierkant uitgelachen: 'Als je niet groot bent, moet je slim zijn'

Wesley Sneijder was met zijn 1,70 meter een van de kleinere topspelers op de internationale voetbalvelden. Koppen was daardoor niet zijn specialiteit. Toch maakte hij ooit op een WK een belangrijkie kopgoal. Dat moment keert op humoristisch wijze terug in een commercial.

Bij het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika was Sneijder in de kwartfinale tegen Brazilië de man of the match. Nadat de Brazilianen op voorsprong waren gekomen, zorgde de toenmalige speler van Inter voor de 1-1 en de 2-1. Die tweede goal maakte hij met zijn hoofd, waarna hij demonstratief met een hand op zijn bolletje mepte.

Commentator Jack van Gelder zei: "Sneijder kopt! Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij!"

Lengte

Ook René van der Gijp bespotte Sneijder regelmatig vanwege zijn geringe lengte. Zo beeldde hij graag uit dat Sneijder bij wijze van spreken in zijn luxe auto's moest gaan staan om nog door het raam te kunnen kijken. In een tv-reclame voor Zzuper (Hét financiële vangnet voor zzp’ers) speelt Sneijder met zelfspot in op zijn lengte.

In de reclame staat hij op een basketbalveld en speelt hij één tegen één tegen een boomlange speler. Geen schijn van kans heeft Sneijder, tegenwoordig onder meer analist bij Ziggo Sport. Hij komt er niet aan te pas, elke poging wordt geblokt en de basketballer lacht hem vierkant uit.

Ruud Gullit raadt PSV-spelers aan met elkaar op de vuist te gaan: 'Als niemand iets doet...' PSV leek halverwege de competitie nog onbedreigd op de landstitel af te stevenen, maar na de 2-0 nederlaag tegen Ajax geeft niemand meer een stuiver voor de ploeg van Peter Bosz. In het programma Rondo uitte Wesley Sneijder zijn zorgen over wat er bij PSV aan de hand is en tafelgenoot Ruud Gullit kwam vervolgens met een wel heel opvallende oplossing.

Koppen

Tot hij een ingeving krijgt, de bal plots afpakt van zijn opponent, wegrent, de bal opgooit en door de ring kopt. De voice over zegt: "Net als in de topsport moet je voorbereid zijn op elke stap. Want als je niet groot bent, moet je slim zijn."

Yolanthe Cabau

Sneijder was getrouwd met Yolanthe Cabau, met wie hij een zoon heeft: Xess Xavi. De in de Verenigde Staten wonende Cabau liet onlangs weten dat haar hart breekt van de haatreacties die ze binnenkrijgt, gericht aan het adres van Xess Xavi. Ook wordt het jochie regelmatig met opzet 'dochter' genoemd, omdat hij het leuk vindt om zijn haar lang te laten groeien.

Na haar hartenkreeg kreeg ze veel steun. "Mijn DM stroomt vol met zo veel lieve berichten. Dat had ik niet zien aan komen. Dank jullie wel! Alleen maar liefde.'