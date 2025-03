Ruud Gullit raadt PSV-spelers aan met elkaar op de vuist te gaan: 'Als niemand iets doet...'

PSV leek halverwege de competitie nog onbedreigd op de landstitel af te stevenen, maar na de 2-0 nederlaag tegen Ajax geeft niemand meer een stuiver voor de ploeg van Peter Bosz. In het programma Rondo uitte Wesley Sneijder zijn zorgen over wat er bij PSV aan de hand is en tafelgenoot Ruud Gullit kwam vervolgens met een wel heel opvallende oplossing.

PSV begon de tweede seizoenshelft met een voorsprong van zes punten op Ajax, maar voor de onderlinge ontmoeting in Eindhoven van zondag waren de rollen totaal omgedraaid. De ploeg van Bosz moest dus winnen om nog hoop te houden op titelprolongatie. Dat gebeurde niet, want Ajax kwam geen moment in de problemen en vergrootte het gat dankzij goals van Davy Klaassen en Bertrand Traore naar liefst negen punten.

'Er is iets aan de hand'

De ploeg uit Eindhoven won dit kalenderjaar slechts drie van de tien Eredivisie-duels en werd in de Champions League met liefst 7-1 verslagen door Arsenal. Sneijder liet in het Ziggo Sport-programma Rondo weten dat hij denkt dat er iets speelt bij de spelers: "Er is iets gigantisch aan de hand in die selectie. Dat kunnen we wel concluderen."

Volgens de 134-voudig international is dat niet iets nieuws: "Dat merkte je al een aantal weken geleden toen Perisic zei dat ze geen team zijn vervolgens komt naar buiten dat Saibari alleen maar te laat komt, dus dan zijn er irritaties binnen een groep. Als dan ook de resultaten tegenvallen dan gaat er veel meer in zo'n groep sluipen. Je ziet geen bereidheid voor elkaar en dat was de eerste seizoenshelft juist de kracht van PSV."

Gullit oppert knokpartij

Tafelgenoot Gullit, die als voetballer enkele jaren voor PSV speelde, sluit zich aan bij de woorden van Sneijder: "Er is wel wat gebeurt. Niet nu, maar daarvoor al. Om dat recht te breien dan moet je eerst als coach weten wat er speelt."

De voormalig wereldvoetballer van het jaar oppert vervolgens een bijzondere oplossing voor de situatie bij PSV: "Je zou een knokpartij moeten hebben. Dat er dan iets gebeurt. Dan heb je een gevoel van 'nu is het eruit' en gaan we met zijn allen wat doen. Maar als het blijft sijpelen en niemand zegt of doet wat, dan gaat het niet beter worden."

