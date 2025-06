Oranje-spits Memphis Depay maakte dinsdag zijn vijftigste doelpunt en is daarmee topscorer van het Nederlands elftal, op een gedeelde eerste plek met Robin van Persie. Wim Kieft denkt dat de 31-jarige op het WK in 2026 nog een keer het verschil kan maken.

Zowel Van Persie als Depay hadden precies 102 wedstrijden nodig om tot 50 doelpunten te komen. Toch wordt er volgens Kieft 'lichtzinnig' gedaan over de presentatie van de aanvaller van Corinthians. "Natuurlijk speelt Oranje veel vaker dan voorheen, maar als je een staatje opmaakt van Depay’s treffers zie je dat hij vaak belangrijke goals heeft gemaakt, vaak het eerste doelpunt of eentje die bepalend is voor het resultaat", schrijft hij in zijn column voor De Telegraaf.

Topfit

"Daarom is het een geweldige mijlpaal dat Depay nu Robin van Persie heeft achterhaald als topscorer van Oranje aller tijden en hij hem ongetwijfeld gaat passeren", vervolgt de 62-jarige. Hij hoopt dat Memphis deze goede vorm doortrekt richting het WK volgend jaar zomer in Canada, Mexico en Verenigde Staten. "Want eigenlijk was Depay alleen bij zijn eerste toernooi, het WK 2014 in Brazilië, topfit."

"Hij was toen net 20 jaar, stond voornamelijk reserve achter Van Persie, maar maakte wel het winnende doelpunt in de groepsfase tegen Australië, waardoor Nederland de volgende ronde bereikte." Hopelijk kan hij volgend jaar weer cruciaal zijn. "Als hij fysiek fit aan het WK 2026 begint, kan hij misschien nog een keer laten zien hoe goed hij werkelijk is als spits van Oranje."

Belangrijk

In de eerste twee WK-kwalificatieduels heeft het Nederlands elftal goede zaken gedaan. Er werd met 2-0 gewonnen van Finland en met 8-0 van Malta. Depay was met twee doelpunten belangrijk voor bij die laatste overwinning. Niet alleen scoorde hij die doelpunten, hij was ook in het voorbereidende werk van andere treffers betrokken.

De volgende interlandperiode is in september. Dan speelt Oranje tegen Polen en Litouwen in de kwalificatie.

