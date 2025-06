Jubilaris Memphis Depay bezorgt meelevende moeder tranen: 'Ze ziet me niet vaak'

Het was 'Memphis-avond' dinsdag in Groningen. De 31-jarige spits van Oranje maakte twee goals tegen Malta (8-0) en kwam daarmee op gelijke hoogte met Robin van Persie op de eeuwige topscorerslijst. Beide spelers staan nu op 50 goals uit 102 wedstrijden. Het zorgde voor tranen bij zijn moeder.

Op de tribune in de Euroborg zat Cora Schensema hoog in de emoties, zo was te zien na afloop bij de NOS. Een camera volgde haar tijdens de jubileumavond van haar zoon. "Ze ziet mij niet vaak, dus ik snap wel dat ze emotioneel was. Ik voelde dat vanavond niet zo, tijdens zo’n wedstrijd zit je toch gewoon in de focus", verzekerde Depay in het interview met Jeroen Stekelenburg.

Evenaring van Van Persie

Afgelopen weekeinde tegen Finland maakte Depay interlanddoelpunt nummer 48. Gisteren kwamen de 49e en 50e treffer erbij. "Ik heb Van Persie vandaag geëvenaard, daar ben ik blij mee. Maar dit is maar een tussenstand", zei de aanvaller na afloop. "Ik ga natuurlijk ook voor 51, 52 en ook 53. Als ik vandaag nog langer had gespeeld, had ik er vanavond misschien nog wel één extra gemaakt."

Bondscoach Ronald Koeman haalde Depay in minuut 72 naar de kant voor Donyell Malen, die zelf nog twee keer scoorde. "Mooi dat Memphis die derde niet maakte, want dan blijft hij hongerig", vertelde Koeman met een grijns.

Gesprek met Arjen Robben

In Groningen werd Depay gefeliciteerd door oud-international Arjen Robben, met wie hij veertien keer samenspeelde. Dat duo was overigens goed voor één gezamenlijke goal: op het WK van 2014 tegen Chili gaf Robben de assist op Depays tweede interlandgoal.

Het praatje met Robben omschrijft Depay als 'mooi'. "Ik heb van spelers als Arjen, Dirk Kuyt, Wesley Sneijder en Robin van Persie ook heel veel kunnen leren. Dat was een andere tijd en dat heeft mijn niveau ook omhoog gebracht. Dat heeft mij de mentaliteit gegeven om altijd bij Oranje te willen spelen", benadrukte hij.

Doel met Oranje

De evenaring van het record van Van Persie vindt Depay natuurlijk geweldig, maar hij wil meer. "Ik ben hongerig met deze ploeg. Ik vind al deze felicitaties mooi, maar ik wil graag iets winnen met Oranje. In 2014 waren we dichtbij, maar dat is zeker nog een droom."

